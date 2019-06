ROLAND GARROS 2019 | Antrenorul Serenei Williams a recunoscut! Motivul pentru care Serena a fost eliminata rapid

Patrick Mouratoglou a recunoscut ca Serena Williams nu a venit la Paris pregatita pentru un turneu de Grand Slam.

Desi initial anunta ca Serena revine in circuit pentru a-i egala si intrece totodata recordul australiencei Margaret Court, care detine 24 de titluri de Grand Slam, spre deosebire de Serena, care are 23, Patrick Mouratoglou s-a razgandit dupa ce eleva lui a fost eliminata inca din turul al treilea, ratand sansa de a se califica in saptamana a doua de concurs.

Serena Williams a fost invinsa in runda a treia de catre compatrioata ei, Sofia Kenin, locul 35 WTA, scor 6-2, 7-5, dupa o ora si 33 de minute de joc. Kenin a reusit astfel una dintre cele mai mari surprize de pe tabloul principal feminin, mai ales ca nici macar nu se nascuse cand Serena juca pentru prima data la Roland Garros, in 1998.

Patrick Mouratoglou adminte ca Serena a fost nepregatita pentru testul "Roland Garros"

Antrenorul francez al Serenei Williams a recunoscut ca eleva lui inca se mai confrunta cu probleme fizice, si spune ca daca ar fi trecut de Kenin, cel mai probabil ar fi cedat in optimile de finala. “In primul rand, ea stia foarte bine ca nu venea la acest turneu pregatita asa cum si-ar fi dorit din cauza accidentarii de la Miami. Pentru multe saptamani, ea nu a fost in stare sa faca nimic, pentru ca a trebuit sa se recupereze, asa ca timpul pe care l-a avut la dispozitie sa se pregateasca a fost mult mai scurt. Serena nu ar fi putut in niciun caz sa castige la Roland Garros”, a spus Patrick Mouratoglou la Eurosport.

“Serena a pierdut acest meci pentru ca adversara ei a disputat un meci grozav, a fost constanta de la prima pana la ultima lovitura si nu a gresit prea mult, a fost agresiva si a jucat perfect. Sincer sa fiu, daca Serena ar fi castigat acest meci, probabil ar fi pierdut in urmatorul tur, sau cand ar fi dat peste o jucatoare de top. Desigur, este o dezamagire, dar a trebuit sa se intample, ea nu a fost pregatita”, a mai spus Mouratoglou.