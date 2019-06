ROLAND GARROS 2019 | Dominic Thiem, facut praf intr-o emisiune TV din America: "Opreste-te din a fi idiot! Nimeni nu stie cine esti" Reactii dure dupa ce austriacul a criticat-o pe Serena Williams

Americanii au rabufnit dupa ce Serena Williams a fost aspru criticata pe retelele de socializare pentru episodul de la conferinta de presa cu Dominic Thiem.

Americanii l-au facut praf pe Dominic Thiem dupa ce austriacul s-a plans ca a fost alungat din conferinta de presa pentru ca Serena Williams sa vorbeasca cu jurnalistii la Paris. El a spus ca americanca are o “personalitate rea”, fapt pentru care a fost aspru criticat in Statele Unite ale Americii, in cadrul emisiunii “The View”.

Dominic Thiem, facut praf in cadrul unei emisiuni din America

“In acest sfarsit de saptamana, Serena Williams a fost trimisa acasa de la Openul francez si a vrut sa-si sustina conferinta de presa cat mai repede cu putinta, a vrut sa scape mai repede de acolo pentru ca nu a castigat, eu o inteleg, m-as simti la fel. Asa ca organizatorii au pus capat conferintei de presa a lui Dominic Thiem mai devreme pentru a-i face loc Serenei Williams. Dar ce sa vezi, el nu a fost prea fericit dupa asta si a spus ca Serena are o personalitate rea… Asculta omule, nimeni nu stie cine esti, poate ca este mare si tare in lumea tenisului, dar este o stire uriasa ca ea a fost eliminata atat de devreme. Lumea vrea sa stie despre ea si eu chiar nu cred ca ea voia sa vorbeasca in acel moment cu oricine despre infrangere. Nu o invinui pe ea! Opreste-te din a fi idot si nu o invinui pe ea”, a spus in cadrul emisiunii legenda de la Hollywood, Whoopi Goldberg.

Mai apoi, Ana Navarro a intervenit si ea. “Nu a fost vina ei, nu a cerut ea ca el sa fie mutat. Ea a spus clar sa fie pusa in camera mai mica, doar sa scape mai repede de conferinta. Ei au decis sa-l mute pe el pentru a o lasa pe Regina sa vina si sa vorbeasca. Poate intr-o zi vei fi Regele tenisului, dar in acest moment, nu prea avem idee cine esti”, a spus ea.

Singura care nu a fost de acord cu cele spuse anterior a fost Tara Setmayer, o comentatoare in domeniul politic. “Eu nu pot fi de acord cu voi. Adica, ascultati-ma, o plac pe Serena Williams, este o jucatoare fenomenala, a scris istorie, dar cred ca modul in care pierzi spune multe despre tine. Nu este prima data cand s-a comportat ca o diva cand pierde. Baiatul asta, Thiem, castigase, el a invins in meciul lui, cine a decis ca el sa fie mutat a luat clar o decizie proasta. Serena ar fi putut spune ca asteapta, insa stie clar cine e, dar poti alege sa pierzi cu demnitate.”