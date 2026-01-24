Cele două echipe își dau întâlnire sâmbătă, de la ora 17:00, în etapa cu numărul 23 din sezonul regulat al Superligii României. ”U” Cluj - Unirea Slobozia va avea loc pe ”Cluj Arena” din Cluj-Napoca.



Partida va fi arbitrată de George Cătălin Roman. Tușile vor fi asigurate de Marius Badea și Raul Ghiciulescu, iar la camera VAR au fost delegați Iulian Dima și Vasile Marinescu. Iuliana Demetrescu va fi arbitrul de rezervă, iar Ioan Onicas, observatorul arbitrilor.



”U” Cluj - Unirea Slobozia, LIVE TEXT de la 17:00 | Ardelenii țintesc play-off-ul



În clasament, ”U” Cluj se află pe locul 8 cu 33 de puncte. În 22 de runde, ardelenii au bifat nouă victorii și șase rezultate de egalitate, la care s-au adăugat și șapte eșecuri.



De cealaltă parte, Unirea Slobozia ocupă locul 12 cu 21 de puncte. Ialomițenii au înregistrat până în clipa de față șase victorii, trei remize și 13 înfrângeri.

