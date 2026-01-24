Dinamo a urcat pe prima poziție a clasamentului după victoria de vineri cu FC Hermannstadt, scor 2-1. Înaintea partidei, Sorin Cârțu a glumit pe seama formei echipei lui Zeljko Kopic.

Echipa din „Ștefan cel Mare” a reușit să se impună la Sibiu printr-o „dublă” marcată de Raul Opruț, rezultat care i-a dus pe „câini” pe primul loc în Superliga. Înaintea meciului de la Sibiu, Sorin Cârțu a oferit, în glumă, o perspectivă mai puțin obișnuită despre cum poate fi oprită marea rivală din drumul spre titlu.



Planul „special” al lui Sorin Cârțu



Legenda Universității Craiova a analizat parcursul dinamoviștilor și a identificat singura metodă prin care adversarii ar putea respira ușurați în fața „câinilor”.



„Eu cred că trebuie să-l accidentăm pe ăsta... (râde), pe (Zeljko) Kopic. Eu cred că la Dinamo 60%, dacă nu mai mult, este antrenorul. E clar că luptă la titlu”, a spus Sorin Cârțu la PrimaSport.



Dinamo domină în acest moment ierarhia Superligii cu 44 de puncte după 23 de meciuri, în timp ce Universitatea Craiova ocupă locul secund, având un meci mai puțin disputat.

