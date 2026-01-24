În seara în care Inter a învins Pisa, scor 6-2, clubul din Milano a anunțat că antrenorul român se va număra printre personalitățile care vor purta flacăra olimpică pentru Jocurile Olimpice de iarnă Milano-Cortina din acest an.



Reacția lui Cristi Chivu după ce a aflat că va purta flacăra olimpică

După aflarea veștii, chiar înaintea meciului cu Pisa, Cristi Chivu a reacționat la DAZN, spunând că se confruntă cu probleme medicale.



"Spatele meu este blocat, dar sunt onorat să reprezint spiritul olimpic. Sper ca durerea să îmi treacă până atunci", a spus Chivu.



După revenirea spectaculoasă contra Pisei, Chivu a fost întrebat din nou despre durerile la spate.



"M-am umplut de analgezice, inclusiv pe bază de cortizon. Mâine (n.r - sâmbătă) voi avea o zi alături de soție și copii. Trebuie să fiu un soț bun și un tată bun", a spus Chivu.



Întrebat dacă asta înseamnă că nu se va uita la meciurile din weekend ale rivalelor din Serie A, Chivu a răspuns: "Uneori sunt obosit de la atâtea meciuri pe care le urmăresc. Știu că trebuie să mă uit pentru a învăța, dar prioritatea mea este familia, pe care am neglijat-o cam mult în ultima vreme. Uneori trebuie să te odihnești, să te deconectezi și să nu te concentrezi exclusiv la fotbal. Familia este întotdeauna prioritară".

Cristi Chivu și Javier Zanetti, reprezentanții lui Inter

Jocurile Olimpice de iarnă din acest an se vor disputa în Italia, la Milano și Cortina d'Ampezzo, în perioada 6 februarie - 22 februarie.



De la Inter Milano, pe lângă Cristi Chivu, flacăra olimpică va fi purtată și de legendarul Javier Zanetti, actualul vicepreședinte al clubului.

