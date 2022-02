OPINIE | Ostapenko, prea bună pentru 4 campioane de Grand Slam: nu lipsa antrenorului e de vină pentru eșecul Simonei Halep 

Simona Halep a pierdut în trei seturi, scor 6-2, 6-7, 0-6 în favoarea Jelenei Ostapenko semifinala turneului WTA 500 de la Dubai, cedând total controlul partidei la 5-6 în setul doi, când a salvat două mingi de set.

Eforturile s-au întors împotriva sportivei din România, care n-a mai avut combustibil psihic pentru a continua lupta în tiebreak și în setul final.

În 2017, Halep îi promitea lui Darren Cahill că nu se va mai da bătută în timpul meciurilor și că va lupta până la capăt, pentru orice punct.

De atunci începând, jucătoarea din țara noastră și-a schimbat atitudinea în timpul multor partide complicate și a reușit un incredibil Australian Open 2018, în care a salvat cinci mingi de meci pentru a rămâne până în ultimul set al finalei turneului.

Simo losing is always sad, and with their history, losing to Ostapenko is extra so. Simona got off to a quick start winning the 1st set. But after that, she just couldn't keep up with Ostapenko's hard-hitting shots. Jelena Ostapenko defeated Simona Halep 2-6, 7-6, 6-0#DDFTennis pic.twitter.com/Z41ybJZYlK