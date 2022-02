„Mânioasa din WTA”, Jelena Ostapenko a reclamat comportamentul necivilizat al fanilor polonezi: „Nu suntem la fotbal!” Ce au putut să facă

Jucătoarea care a învins-o pe Simona Halep în finala Roland Garros 2017, Jelena Ostapenko a făcut o declarație intrigantă, la finalul partidei câștigate în defavoarea polonezei Iga Swiatek.

În optimile competiției WTA de la Dubai, Ostapenko (24 de ani, 21 WTA) a trecut de Iga Swiatek (20 de ani, 9 WTA), scor 4-6, 6-1, 7-6, după două ore și jumătate de joc.

A fost ziua surprizelor la Dubai, favoritele Swiatek, Svitolina, Muguruza și Sabalenka sfârșind eliminate una după alta, în faza ultimelor 16 jucătoare.

Deranjată de spectatorii polonezi din tribune, care au aplaudat la fiecare dublă greșeală comisă de Jelena Ostapenko, încercând să o intimideze, sportiva din Letonia a răbufnit după încheierea partidei și i-a criticat pentru comportamentul necivilizat.

„A fost frumos să avem spectatori în tribune, chiar dacă polonezii nu au fost prea amabili. Aplaudau când eu făceam duble greșeli. Nu cred că acesta e un lucru corect. Nu suntem la un meci de fotbal, e o partidă de tenis.

Când Iga făcea o dublă greșeală, nimeni nu aplauda, pentru că oamenii știu cum să se comporte. Anumite persoane nu știu cum să se comporte civilizat, dar cred că asta m-a făcut și mai nervoasă și mai înfometată după victorie. Nu mi-a păsat de ce fac ei,” a declarat Jelena Ostapenko după încheierea meciului, notează Punto de break.

Letona Jelena Ostapenko o întâlnește pe cehoaica Petra Kvitova în primul meci al zilei de joi, 17 februarie, în cadrul sferturilor de finală ale turneului WTA 500 de la Dubai.

Into her second quarterfinal of 2022 ????@JelenaOstapenk8 battles past the No.6 seed Swiatek, 4-6, 6-1, 7-6(4)!#DDFTennis pic.twitter.com/C1JkCopQcC