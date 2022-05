CTP rezumă cauza eșecului Simonei Halep de la Madrid: „Jabeur a terminat-o psihic, cu scurtele sale înspăimântătoare”

Simona Halep n-a găsit multe soluții în meciul cu Ons Jabeur, pierdut 6-3, 6-2, în sferturile de finală ale turneului WTA 1000 de la Madrid. Dubla campioană din capitala Spaniei s-a înclinat în fața versatilității tehnico-tactice arătate de ocupanta locului 10 al ierarhiei mondiale.

Jurnalistul Cristian Tudor Popescu apreciază că scurtele plasate de Ons Jabeur în imediata vecinătate a fileului au fost înspăimântător de bine executate, imposibil de contracarat în mod constant.

„Nu stiu câți dintre noi ar putea să nu se enerveze într-o situație asemănătoare, chiar dacă nu jucăm tenis. Dacă jucam table, să spunem, și adversarul dă de trei ori la rând 6-6... La șah n-ai de ce să te enervezi, acolo doar să răstorni tabla, ca-n Cișmigiu. Jabeur e o jucătoare ieșită de comun! Scurtele pe care le-a pus sunt înspăimântătoare. A pus o scurtă în jumătate de metru de fileu și cu efect invers.

E foarte greu. Să pui una după alta în felul ăsta, a terminat-o psihic pe Simona. Repet, asta e o fisură din jocul ei, dintotdeauna. Când se apropie de fileu, se sperie. Știți cum se numește asta? Bambilici. Joci la fileu ușor, cu partenerul, mingi cu efect, ușoare, învârtite, numai acolo, în zona aia, că să te obișnuiești pentru a manevra astfel de mingi.", a declarat Cristian Tudor Popescu, notează Digi Sport.

ons is out here hitting *FLYING* drop shots@Ons_Jabeur | #MMOPEN pic.twitter.com/2ExbEKRgHN