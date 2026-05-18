Prima reacție a lui Victor Pițurcă după ce Gigi Becali a ales antrenorul pentru FCSB: ”Am auzit și eu...”

Roș-albaștrii aveau nevoie de un nou antrenor principal, deoarece derogarea primită de Lucian Filip după plecarea de la echipă a lui Mirel Rădoi va expira.

Astfel, după câteva săptămâni de căutări, Gigi Becali a decis să îl numească pe bancă pe Marius Baciu, fostul fundaș și căpitan al roș-albaștrilor de la finalul anilor 90.

Baciu a semnat un contract valabil un an, potrivit spuselor lui Gigi Becali, însă rămâne de văzut cât timp va rămâne acesta pe banca celor de la FCSB.

Victor Pițurcă a oferit o primă reacție după ce Gigi Becali a decis ca Marius Baciu să fie noul antrenor principal de la FCSB. În sezonul 2000-2001, Victor Pițurcă a cucerit unicul său titlu din postura de antrenor, cu Steaua. La acel moment, căpitanul roș-albaștrilor era chiar Marius Baciu, noul antrenor al lui FCSB.

Întrebat despre faptul că Marius Baciu va prelua banca roș-albaștrilor, Victor Pițurcă a avut o reacție rezervată: ”Am auzit și eu. Să vedem în ce condiții a venit și voi putea spune mai multe”, a spus Pițurcă, potrivit Fanatik.

Marius Baciu își va face debutul pe banca tehnică la barajul cu FC Botoșani, partidă programată duminică, 24 mai, de la 20:30, în Ghencea.