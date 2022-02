Simona Halep, monstrul disciplinei și constanței în WTA: joacă la Dubai a 61-a semifinală a carierei

Simona Halep joacă în penultimul act al turneului WTA 500 de la Dubai împotriva Jelenei Ostapenko, în a 61-a semifinală de competiție WTA a carierei.

Cea mai titrată jucătoare din istoria tenisului românesc s-a calificat în prima sa finală de turneu WTA în 2010, la Fes și avea să câștige primul titlu în WTA 3 ani mai târziu, la Nurnberg.

Simona Halep is through to her 61st tour-level semifinal.

Since Halep made her 1st WTA SF in 2010, players with the most SF appearances:

62 Serena Williams

61 Angelique Kerber

>>61 Simona Halep

58 Petra Kvitova

48 Victoria Azarenka

48 Karolina Pliskova