În ultimele săptămâni, de echipă s-a ocupat Lucian Filip, însă derogarea primită din partea FRF expiră, astfel că pentru meciurile de baraj, roș-albaștrii au avut nevoie de un nou principal.

Marius Baciu, noul antrenor principal de la FCSB

După câteva săptămâni de căutări, în care Gigi Becali a încercat fără succes să îl convingă pe Elias Charalambous să revină la echipă, FCSB are un nou antrenor principal.

Gigi Becali a anunțat numele noului antrenor principal. Marius Baciu a semnat un contract valabil un an cu echipa patronată de Gigi Becali. Baciu a antrenat ultima oară la Păușești-Otăsău, însă are o legătură solidă cu gruparea roș-albastră. La finalul anilor 90, Marius Baciu a fost fundașul central al roș-albaștrilor timp de șase sezoane.

”L-am pus acum o oră. A semnat băiatul pe 1 an. Mâine dimineață se prezintă la antrenament și dăm drumul la treabă”, a transmis Gigi Becali, conform Fanatik.