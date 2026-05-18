Pep Guardiola este tot mai aproape de despărțirea de Manchester City, după un deceniu spectaculos pe banca „cetățenilor”.

Potrivit publicației Daily Mail, antrenorul spaniol va pleca la finalul acestui sezon, iar oficialii clubului pregătesc deja anunțul.

Mai mult, Manchester City ar fi ales deja și înlocuitorul lui Guardiola. Conform jurnalistului Fabrizio Romano, există un singur nume pe lista clubului: Enzo Maresca, fostul secund al lui Pep de pe Etihad.