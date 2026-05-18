Pep Guardiola este tot mai aproape de despărțirea de Manchester City, după un deceniu spectaculos pe banca „cetățenilor”.
Potrivit publicației Daily Mail, antrenorul spaniol va pleca la finalul acestui sezon, iar oficialii clubului pregătesc deja anunțul.
Mai mult, Manchester City ar fi ales deja și înlocuitorul lui Guardiola. Conform jurnalistului Fabrizio Romano, există un singur nume pe lista clubului: Enzo Maresca, fostul secund al lui Pep de pe Etihad.
Presa britanică susține că despărțirea este iminentă și că sponsorii clubului au fost deja informați despre plecarea tehnicianului de 55 de ani.
Ultimul meci al lui Guardiola pe banca lui City ar urma să fie duelul cu Aston Villa, din ultima etapă de Premier League.
Clubul pregătește un omagiu special pentru antrenorul care a transformat-o pe Manchester City într-una dintre cele mai puternice echipe din lume.
În cei zece ani petrecuți la Manchester, Guardiola a cucerit nu mai puțin de 20 de trofee, printre care șase titluri în Premier League și prima Ligă a Campionilor din istoria clubului.