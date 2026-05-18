Mult a fost, puțin a rămas. Pentru că Premier League, cel mai tare campionat din lume, un veritabil „maraton fotbalistic“, se va încheia în weekendul care urmează.

La cum arată clasamentul, mizele sunt uriașe, atât în fruntea, cât și în subsolul clasamentului. La retrogradare, West Ham și Tottenham se duelează de la distanță pentru „supraviețuire“. Iar la vârf, avem confruntarea Arsenal – Manchester City pentru titlu și glorie.

Arsenal – Burnley, LIVE VIDEO, de la ora 22:00

În acest context, partida care va încheia etapa cu numărul 37 e incendiară, de-a dreptul. Pentru că Arsenal primește vizita celor de la Burnley, o echipă deja retrogradată. Așadar, dacă oaspeții nu mai au pentru ce lupta, în schimb, „tunarii“ pot face un pas uriaș spre titlul așteptat de 22 de ani. Pentru că o eventuală victorie i-ar duce la cinci puncte de City, care va avea două jocuri de disputat.

Practic, dacă Arsenal va învinge, diseară, putem spune „Game Over“, în mare măsură, în ceea ce privește lupta pentru locul 1.

De la ora 22:00, meciul Arsenal – Burnley va fi LIVE VIDEO pe VOYO și pe Sport.ro!