Pe Ostapenko a pufnit-o râsul, la 5-0 în decisiv! Cum a putut să piardă Simona Halep tiebreak-ul și setul decisiv la zero

Jelena Ostapenko o conduce pe Simona Halep cu 2-1 la meciurile directe, după ce i-a administrat o înfrângere dureroasă în semifinalele turneului WTA 500 de la Dubai, scor 2-6, 7-6, 6-0.

Sportiva din Letonia a plutit pe un val de încredere atins în finalul setului doi, când a câștigat tiebreak-ul fără să piardă punct. Obosită de loviturile Jelenei Ostapenko, Simona Halep a dat impresia că a rămas fără putere de concentrare în setul decisiv, dovedindu-se, așa cum spunea letona la conferința de presă, depășită de forța loviturilor sale.

„Vă mulțumesc pentru că ați venit, e uimitor. Vocea mea e căzută acum, dar vreau să spun că Simona Halep a luptat uimitor. A fost un meci grozav, cred că am jucat acest meci foarte bine.

Am jucat doar contra unor campioane de Grand Slam în această săptămână, nu mi-a fost ușor, însă cred că mentalitatea a fost bună în acest meci, aici s-a făcut diferența. Chiar dacă nu m-am simțit prea bine fizic, pentru că am jucat și la dublu, a fost un meci minunat,” a spus Jelena Ostapenko, calificată în premieră în finala turneului de la Dubai.

Jelena Ostapenko o va întâlni pe Veronika Kudermetova în ultimul act al competiției WTA 500 de la Dubai, în timp ce Simona Halep se va deplasa înspre Doha, turneu în al cărui prim tur o va întâlni pe Caroline Garcia.

Statisticile meciului Halep - Ostapenko

