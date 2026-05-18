În ultima rundă din play-out-ul Superligii se decid echipele care vor merge la barajul de rămânere/retrogradare și a doua echipă retrogradată, după Metaloglobus.
Farul, Petrolul, FC Heramnnstadt și Unirea Slobozia sunt formațiile angrenate cu emoții în acest final de sezon.
Farul - Metaloglobus, LIVE TEXT pe Sport.ro, de la 20:30
___________________________________________________________________________________________________
Petrolul - Oțelul, LIVE TEXT pe Sport.ro, de la 20:30
___________________________________________________________________________________________________
Unirea Slobozia - UTA, LIVE TEXT pe Sport.ro, de la 20:30
___________________________________________________________________________________________________
Farul se află pe locul 12 în play-out-ul Superligii și sunt la egalitate de puncte cu Petrolul (25). Ambele formații au scăpat matematic de retrogradare, dar pot ajunge la barajul de menținere/retrogradare.
FC Hermannstadt și Unirea Slobozia au emoții pentru că ar putea merge alături de Metaloglobus în Liga 2.
Clasamentul din play-out-ul Superligii