Gigi Becali, patronul campioanei, a anunțat că s-a înțeles cu Marius Baciu pe un an pentru postul de antrenor principal de la gruparea roș-albastră, rămas vacant după plecarea lui Mirel Rădoi în Turcia.

De echipă s-au ocupat, până acum, Lucian Filip și Alin Stoica. Filip nu poate însă să stea pe bancă și la meciurile de baraj pentru Europa, astfel că roș-albaștrii au fost nevoiți să-și găsească neapărat ”principal”.

Gigi Becali a dezvăluit ce salariu i-a dat lui Marius Baciu: ”Îl dublăm la anul”

Patronul campioanei a dezvăluit că Marius Baciu, ultima dată antrenor la Al Nahdah în 2023, va avea un salariu de 10.000 de euro la FCSB și că, dacă toate vor merge în direcția bună, la anul va încasa o remunerație în valoare de 20.000 de euro.

”A spus că nu îl interesează salariul, este atât de importantă treaba asta, că nu contează banii. Am zis că nu, uite, la început vei avea 10.000. Dacă îi dădeam 5.000, însemna că îl iau ca pe un fel de umbră.

Nici nu puteai să-i dai 20.000, că nu-l știi. Iar de la anul se dublează. Și prime, și tot”, a spus Becali la televiziunea Prima Sport.

Cine este Marius Baciu, noul antrenor de la FCSB. CV-ul ridică semne de întrebare

Ca fotbalist, Baciu a evoluat timp de șase sezoane la Steaua București, unde a câștigat trei titluri de campion, două Cupe ale României și două Supercupe.

A mai jucat în carieră la Lille, Oberhausen, Panserraikos, Oțelul Galați, Universitatea Cluj și Gaz Metan Mediaș, având și apariții în cupele europene și chiar o selecție la naționala mare a României

