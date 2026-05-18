Campioana României poate îndulci sezonul ratat dacă obține accederea în cupele europene. FCSB o întâlnește mai întâi pe FC Botoșani, în primul baraj, iar dacă va trece de moldoveni, clubul patronat de Gigi Becali o va înfrunta pe Dinamo pentru un loc în preliminariile Conference League.

Gigi Becali a intervenit în direct la TV și a dezvăluit de ce l-a ales pe Marius Baciu: ”Direct contract pe un an”

După plecarea lui Mirel Rădoi, postul de ”principal” de la FCSB a fost preluat de secundul Lucian Filip, care nu poate însă să stea pe bancă la duelul cu FC Botoșani. Astfel că, Gigi Becali a apelat la Marius Baciu, cu care a stabilit că va avea contract pe un an la gruparea roș-albastră.

Finanțatorul a evidențiat și că l-a atras mult calitatea umană la Baciu, despre care a mai sugerat și că va avea autoritate la FCSB dacă lucrurile merg bine.

”Să vă spun de Baciu. Pe Baciu nu-l știam până acum două săptămâni. Cineva mi-a dat un mesaj, nu vă pot spune numele: 'Domne, ia-l în calcul și pe Baciu, a fost căpitan'. L-am întrebat pe MM: 'Bă, Gigi, îl cunosc ca om, îmi place de el', mi-a zis. El și Ilie Dumitrescu au fost singurii care niciodată nu au atacat FCSB. MM mi-a zis că e super om.

Pe mine mă interesează prima dată calitatea umană. Dacă este om de calitate, îl iau. Dacă îmi spui că a câștigat Liga Campionilor, dar e jigodie, să meargă la jigodii. În privința omeniei, e super om.

Am lăsat toată treaba, am vorbit și cu alții, m-am consultat. Am zis că luni, marți, miercuri punem antrenor, că nu mai e timp. Așa m-a luminat Dumnezeu. Am zis: 'Mihai, ce ai zice ca să nu fie discuții nici cu galeria, să-l punem pe Baciu? Să vedem cum poate gestiona vestiarul'. Am zis să-mi dea numărul lui. L-am sunat, am vorbit. Mi-a zis atât: 'Pentru mine e o onoare, dar nu vreau să fiu un fel de marionetă, să pot să conduc vestiarul'.

”O să aibă toată autoritatea, mai ales acum”

O să ne consultăm cu mici lucruri, iar dacă merge treaba bine, nu mă mai bag deloc. Dacă nu merge, intervin. Dacă merge, câștigă 3-4 meciuri, la revedere. El, știind discuțiile, că asta m-a convins, că o să iau antrenor pentru două etape, că avem nevoie și după vedem, a spus: 'Nea Gigi, eu vin să ajut, sunt stelist, după vedem'. I-am zis: 'Nu, bă, nu vedem, facem direct contractul pe un an, nu pe două meciuri, că nu e frumos'.

Nu moare nimeni pentru un an. Vedem ce va fi. Mai e și Filip, mai e unul priceput pe care nu-l știe lumea, Alin Stoica. Mirel mi-a zis de el că e priceput. E și MM, care se pricepe. Nu știam despre Baciu, mi-a zis MM că are legături cu echipe de afară, se pricepe. A fost fotbalist, căpitan, are licența. Vedem ce poate să facă

Eu i-am spus că o să aibă toată autoritatea, mai ales acum, o perioadă. Poate să facă ce vrea el. Nu-mi spune mie, faci orice vrei tu. Și condiții, și secunzi, colaboratori, sută la sută. O să ne consultăm, să vedem cum vezi tu, că tu faci. Vreau să văd cum vezi tu astea două meciuri, că sunt importante.

I-am spus să știe că nu el, ci orice antrenor care a fost a făcut tot primul 11. Chiar dacă aș fi vrut eu ceva, dacă insista, ziceam: 'Bine, mă, că tot jucătorii noștri sunt'. Pe mine mă deranjează când văd indolență în meciuri”, a spus Gigi Becali la televiziunea Prima Sport.

Cine este Marius Baciu, noul antrenor de la FCSB. CV-ul ridică semne de întrebare

Ca fotbalist, Baciu a evoluat timp de șase sezoane la Steaua București, unde a câștigat trei titluri de campion, două Cupe ale României și două Supercupe.

A mai jucat în carieră la Lille, Oberhausen, Panserraikos, Oțelul Galați, Universitatea Cluj și Gaz Metan Mediaș, având și apariții în cupele europene și chiar o selecție la naționala mare a României

