„Nu se au la inimă” e puțin spus! Ostapenko și Halep, război în declarații înaintea semifinalei de la Dubai

Cu siguranță, Simona Halep și Jelena Ostapenko nu sunt cele mai bune prietene ale circuitului WTA. Cele două jucătoare se vor întâlni pentru a treia oară într-un meci direct, în semifinala turneului WTA 500 de la Dubai.

Prima partidă între Halep și Ostapenko a fost cea mai neagră a carierei Simonei Halep, românca pierzând finala Roland Garros 2017 după ce a condus cu 6-4 și 3-0.

Simona Halep: „E destul de inconstantă, așa că vor fi greșeli ușoare.”

Semifinals SET in Dubai ???? ???????? Ostapenko vs. Halep ????????

???????? Kudermetova vs. [Q] Vondrousova ????????#DDFTennis pic.twitter.com/yJ9ie5BZYk — wta (@WTA) February 17, 2022

Câteva luni mai târziu, Simona Halep își lua revanșa, învingând-o în penultimul act al competiției WTA de la Beijing și semnând o victorie care i-a securizat urcarea pe locul întâi în clasamentul WTA.

Prefațând meciul cu Jelena Ostapenko, Simona Halep a spus, la conferința de presă: „Un meci la fel de ciudat ca astăzi, fără ritm, cu lovituri foarte puternice. Pot să spun că e destul de inconstantă, așa că vor fi greșeli ușoare, dar și puncte extraordinare. Trebuie să stau concentrată, o să mă uit un pic la meciurile anterioare și sper să fac un joc bun.

Istoricul meciurilor directe între Simona Halep și Jelena Ostapenko

Beijing 2017, semifinale: 6-2, 6-4 pentru Simona Halep

Finala Roland Garros 2017: 4-6, 6-4, 6-3 pentru Jelena Ostapenko

Au fost două meciuri pe care o să le păstrez întotdeauna în mintea mea. Am încredere că am șansa mea. Așa o fi (că nu poate să facă față loviturilor în forță ale letonei). Joacă destul de puternic, dar și eu sunt destul de puternică pe picioare și de câte ori am jucat contra ei nu pot să zic că m-a dominat prin forță. Într-adevăr are lovituri extraordinare și sunt greu de returnat, dar sunt bine.

Toate adversarele sunt la fel pentru mine și încerc să mă concentrez pe persoana mea, cum am făcut foarte bine în ultimele meciuri”, a adăugat Simona Halep pentru Digi Sport.

Jelena Ostapenko: „Când am intrat în teren, Halep nu a putut să îmi facă față.”

Declarațiile Simonei Halep au conținut și o replică la atacul Jelenei Ostapenko, care a afirmat că Simona Halep nu face față forței generate de propriile lovituri.

„Simona este o jucătoare constantă. Dacă joc cu ea, trebuie să fiu agresivă. Cel mai probabil se va apăra. Voi aștepta să văd cu cine voi juca. Am jucat cu ea acum mult timp. Trebuie să o urmăresc din nou.

Principalul lucru este că, indiferent cât era scorul, când am jucat agresiv, de cele mai multe ori, am câștigat meciurile. În special în finala de la Roland Garros. Când am intrat în teren, Halep nu a putut să îmi facă față,” a declarat Jelena Ostapenko după victoria obținută în sferturi în defavoarea Petrei Kvitova.

Simona Halep vs. Jelena Ostapenko se joacă vineri, 18 februarie, de la ora 15:00 și va fi transmis live text pe www.sport.ro.