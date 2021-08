O nouă accidentare gravă pentru Simona Halep?! Episodul de coșmar prin care a trecut la Cincinnati 

Simona Halep nu găsește liniște după accidentarea gravă suferită la Roma în luna mai a acestui an. După dubla ruptură musculară suferită la gamba stângă în capitala Italiei, jucătoarea din România a ratat turneele de la Roland Garros, Wimbledon, dar și Olimpiada de la Tokyo.

Revenită în circuit după trei luni la Montreal, Simona Halep a cedat încă din primul meci, în fața Daniellei Collins, după un prim set câștigat, scor 6-2. Tot cu un set avantaj în primul tur la Cincinnati, în meciul cu Magda Linette, Simona Halep s-a regăsit în ipostaza de a acuza o accidentare la mușchii aductori ai coapsei drepte.

Here you can see Simona grabbing the inside of her leg after her shot. pic.twitter.com/7DzD3lEYnT



Totul s-a întâmplat în al cincilea game al setului doi, la un backhand lovit de Simona Halep care i-a cerut o întindere serioasă de picioare. Imediat după încheierea schimbului de mingi, românca s-a oprit, sprijinindu-se în racheta și întinzându-și mușchii pentru a evalua intensitatea durerilor resimțite.

Simona Halep s-a mișcat cu reticență în cele câteva puncte jucate până în pauza dintre game-uri de la 1-4 în setul secund, când a cerut intervenția medicului, care i-a masat și bandajat coapsa dreaptă, purtat de româncă în game-ul desfășurat până la căderea ploii, care a întrerupt partida mai mult de o oră.

Sounded like Simona told the physio that she felt a sharp pain in her thigh during her backhand swing. I hope it isn't serious. She has been so unlucky with injuries, please no more. pic.twitter.com/qChBW5w3W9