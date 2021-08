Continuă declinul, dar până unde? Simona Halep coboară din nou în clasamentul WTA: ce loc va ocupa de săptămâna viitoare

Accidentată din luna mai, Simona Halep a început să resimtă repercusiunile perioadei de inactivitate în clasamentul WTA începând cu luna iulie, când a cedat șapte poziții în ierarhia mondială în doar trei săptămâni.

Coborâtă de pe locul 3 până pe 10 și acum ieșită din top 10 mondial pentru prima oară după 7 ani și jumătate de excelență neîntreruptă, Simona Halep va mai face un pas negativ după eliminarea timpurie de la Montreal.



Număr 13 WTA la începutul acestei săptămâni, dubla campioană de Grand Slam va deveni a 14-a jucătoare a lumii, urmând să fie întrecută de Victoria Azarenka. Începând de luni, 16 august, Simona Halep va avea 3821 de puncte și se va distanța la 292 de puncte de ocupanta locului 10 mondial, Barbora Krejcikova.

Poziția în clasamentul WTA înseamnă pentru Simona Halep trasee mai dificile atât la Cincinnati, cât și la US Open. Cât despre clasamentul WTA Race, care stabilește cele 8 jucătoare calificate la Turneul Campioanelor, Simona Halep are nevoie de un rezultat grozav la Flushing Meadows pentru a intra cu șanse reale în calculele calificării.

Au revoir Montreal! I didn’t win, but I took an important step in the right direction ????

See you soon @CincyTennis ???? pic.twitter.com/OKqRPOy1pJ