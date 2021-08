Simona Halep, atac virulent la adversara care a învins-o la Montreal: ”Așa fac unii, nu pot câștiga fără time-out!”

Simona Halep și-a luat rămas-bun de la Montreal, scriind pe Instagram: ”Au revoir, Montreal! Nu am câștigat, dar am făcut un pas important în direcția potrivită,” și se va îndrepta către SUA, unde va participa la Cincinnati, începând cu data de 16 august.

La capătul partidei pierdute scor 6-2, 4-6, 4-6 cu Danielle Collins în turul 2 al competiției WTA 1000 de la Montreal, Simona Halep nu s-a sfiit să le spună jurnaliștilor că a fost deranjată de tertipul time-out-ului medical, la care a apelat Collins spre finalul meciului.



”A fost greu pentru mine, pentru că după două ore de jumătate de efort să faci o pauză de zece minute nu e corect. Cred că regula asta nu e bună deloc, dar unii jucători, atunci când nu au încredere că pot câștiga meciul prin propriile forțe cer ajutorul medicilor, după care aleargă mai bine decât înainte.

Asta e, trebuie să progresez pe partea asta, mi s-a întâmplat de câteva ori ca adversarul să ceară time-out medical, iar eu să cad fizic, pentru că atunci când transpiri mult, pierzi multă energie. Dar credit ei, a jucat bine,” a declarat Simona Halep la conferința de presă organizată după meciul de trei seturi cu Danielle Collins.

Here is what Simona had to say when asked about players taking a medical timeout during the match. I agree with her, and happy she wasn't afraid to give her opinion against them. pic.twitter.com/Bz8g3p3Xvk