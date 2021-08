Vine prima victorie după 3 luni? Simona Halep va juca cu o adversară de calibru inferior în primul tur la Cincinnati

Ieșită din top 10 WTA, Simona Halep va începe să resimtă efectele coborârii în ierarhia mondială începând cu turneul WTA 1000 de la Cincinnati. Jucătoarea din România nu va mai beneficia de tur inaugural liber și va începe întrecerea încă din prima rundă.

Adversara sa va fi Magda Linette din Polonia (29 de ani, 44 WTA). Competiția propriu-zisă va debuta luni, 16 august, iar Simona Halep și Magda Linette s-ar putea întâlni într-una dintre primele două zile de turneu. În caz de victorie, Simona Halep va juca în turul 2 cu Jessica Pegula ori o jucătoare venită din calificări.



Halep o conduce pe Linette cu 1-0 la scorul meciurilor directe, învingând-o în turul 2 al ediției 2019 a turneului de la Roland Garros într-o manieră mai complicată decât s-ar fi așteptat, 6-4, 5-7, 6-3.

$1,835,490 sunt premiile totale financiare puse în joc la turneul WTA 1000 de la Cincinnati, cu 18,45% mai mici decât cele acordate la ultima ediție.

Main Draw at #CincyTennis, where Ashleigh Barty and Naomi Osaka return to tour action as the top seeds. pic.twitter.com/OEvpqSvE1R