SIMONA HALEP - MAGDA LINETTE | Moment incredibil in primul set! Linette a consultat o FITUICA intre game-uri

Magda Linette, adversara din turul doi a Simonei Halep, a venit cu lectia dupa ea pe terenul de tenis.

Simona Halep, cap de serie numarul trei la Roland Garros 2019, a castigat primul set al intalnirii cu Magda Linette dupa 50 de minute de joc, scor 6-4. Chiar daca jucatoarea din Polonia clasata pe locul 87 WTA i-a pus ceva probleme romancei, pana la urma Simona a gasit antidotul pentru loviturile castigatoare ale adversarei.

Pentru ca lucrurile nu au functionat asa cum isi dorea, Linette a scos din bagaj o fituica impartita in doua, “serving” (serviciu) si “returning” (retur), unde avea notate cateva instructiuni gandite cel mai probabil pe jocul sportivei noastre. Desi le-a studiat indelung in pauzele dintre game-uri, Linette nu a gasit pana la urma solutia in prima mansa a partidei.

Magda Linette, cu temele facute la meciul cu Simona Halep

"Niciodata nu am jucat contra Simonei, dar am avut sansa sa ma antrenez cu ea. Am vazut multe dintre meciurile ei. Sincer, in momentul acesta nu stiu cum voi juca impotriva ei. Imi doresc sa fiu agresiva, ea este o jucatoare foarte puternica din punct de vedere fizic. Astept ca antrenorul meu sa faca analiza meciului”, spunea Magda Linette inaintea partidei cu fostul lider mondial din WTA.