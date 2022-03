€1,377,496 în mai puțin de o lună! Iga Swiatek câștigă la Indian Wells al doilea turneu WTA 1000 consecutiv și urcă pe locul 2 mondial

Campioană în turneul WTA 1000 de la Doha, Iga Swiatek a făcut deplasarea în Statele Unite ale Americii din postura de jucătoare în vârstă de 20 de ani cu două titluri de calibru WTA 1000 în palmares.

Obosită după cele cinci victorii legate în Qatar, sportiva poloneză a pierdut set în fiecare dintre primele trei tururi jucate la Indian Wells, revenind de la 0-1 la seturi în fața Anhelinei Kalinina, Clarei Tauson și Angeliquei Kerber.

