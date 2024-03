Kalinskaya, a 22-a favorită, a ajuns la Miami Open după ce a pierdut în turul al treilea la Indian Wells, unde a suferit o afecțiune la stomac care a necesitat o pauză de la antrenamente.

"Îmi pare foarte rău, abia așteptam să joc astăzi, dar, din păcate, sănătatea mea nu-mi permite. Vă mulțumesc pentru susținere", a declarat Kalinskaya, conform WTA Tennis.

Sakkari, care a fost în finala Indian Wells în fața numărului unu mondial, Iga Swiatek, va juca în sferturile de finală împotriva învingătoarei meciului dintre Elena Rybakina (Kazahstan) și Madison Keys (Statele Unite). Este a doua oară când Sakkari ajunge în sferturile de finală la Miami Open, cea mai bună performanță fiind semifinala din 2021, pierdută împotriva Biancăi Andreescu, cu scorul de 7-6, 6-3, 7-6.

Maria Sakkari, 27 de ani, este una dintre cele mai bune jucătoare de tenis din lume. Până în prezent, ea a câștigat două titluri WTA și nouă titluri ITF în circuitul profesionist de tenis la simplu, alături de 5 titluri ITF la dublu.

Primul titlu WTA l-a câștigat în 2019 la Rabat, Maroc, unde s-a impus în finală împotriva jucătoarei britanice Johanna Konta. În plus, a ajuns în alte două finale WTA, la San Jose în 2018 și la Ostrava în 2020.

Cu o carieră în continuă ascensiune și o prezență constantă în turneele de top, Maria Sakkari reprezintă o forță puternică în lumea tenisului feminin și este privită ca unul dintre viitorii lideri ai sportului.

