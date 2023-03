Elena Rybakina și-a luat revanșa în fața rivalei Aryna Sabalenka. Învinsă de bielorusă în finala Australian Open 2023, după ce a condus cu 1-0 la seturi, câștigătoarea turneului de la Wimbledon și-a adjudecat primul titlu de campioană la Indian Wells, încheind finala în două seturi, 7-6 (11), 6-4, după 2 ore și 6 minute de joc.

La ceremonia de premiere, sportiva din Belarus nu a putut să se abțină și a intervenit, în timpul discursului de campioană ținut de sportiva kazahă. În timp ce Rybakina o lăuda pe Sabalenka pentru rezultatele grozave semnate în sezonul trecut și în debutul acestui an, Sabalenka a scos limba, spre amuzamentul publicului.

