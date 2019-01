CE URMEAZA pentru Simona Halep dupa infrangerea din optimi de la Australian Open

Care este programul Simonei Halep dupa eliminarea suferita la Melbourne in optimile de finala.

Simona Halep a fost eliminata in optimile de finala la Australian Open de catre americanca Serena Williams, scor 1-6, 6-4, 4-6, dupa o ora si 48 de minute de joc. Pentru sportiva noastra urmeaza o perioada de repaos de trei saptamani, timp in care se va odihni si pregati pentru Cupa Federatiei. Echipa Romaniei de Fed Cup va face deplasarea in Cehia, la Ostrova, acolo unde va infrunta campioana en-titre, Cehia. Confruntarea va avea loc pe 9-10 februarie.

Mai apoi, romanca in varsta de 27 de ani va merge la Doha pentru turneul Qatar Total Open, dotat cu premii in valoare totala de 916.131 de dolari. Aceasta competitie va avea loc in perioada 11-16 februarie, iar imediat dupa, Simona va participa la turneul din Dubai, programat intre 17 si 23 februarie.

De partea cealalta, Serena Williams o va intalni in sferturil de finala la Australian Open pe Karolina Pliskova.