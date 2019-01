SIMONA HALEP - SERENA WILLIAMS, AUSTRALIAN OPEN | Americanca a doborat un nou record dupa victoria cu liderul mondial

Serena Williams a mai doborat un record dupa ce a invins-o pe Simona Halep la Australian Open!

Simona Halep a fost eliminata in optimile de finala ale primului turneu de Grand Slam al anului, Australian Open, dupa un meci maraton impotriva celei mai titrate jucatoare de tenis aflata in activitate. Ea a cedat in trei seturi in fata Serenei Williams, scor 1-6, 6-4, 4-6, dupa o ora si 48 de minute de joc. Chiar daca a pierdut prima mansa fara sa poata acumula prea multe puncte, romanca a reusit in setul doi sa trimita meciul in decisiv, acolo unde lucrurile au scapat de sub control la scorul de 3-3, iar americanca a profitat si a incheiat partida, obtinand calificarea in sferturi. In continuare, ea o va intalni la Melbourne pe Karolina Pliskova.

Serena Williams are 23 de titluri de Grand Slam si este in urmarirea recordului detinut de Margaret Court, detinatoare a 24 de titluri majore. Americanca este tot mai aproape de a egala numarul de titluri detinute de australianca, insa dupa victoria obtinuta in fata Simonei, ea a mai reusit sa doboare o bariera a tenisului feminin.

Serena Williams a devenit cea mai in varsta jucatoare aflata in activitate care se impune in fata numarului 1 WTA. Pana azi, acest record era detinut de sora ei mai mare, Venus Williams.