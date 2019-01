"Imi scot palaria in fata Simonei!" Mats Wilander, despre URIAS al Simonei Halep de la Australian Open

Mats Wilander a comentat "finala din optimi" de la Australian Open si dezvaluie care a fost aspectul decisiv.

Simona Halep a fost eliminata in optimile de finala la Australian Open de catre Serena Williams, scor 1-6, 6-4, 4-6, dupa aproape doua ore de joc. Suedezul Mats Wilander a comentat infrangerea liderului mondial de la primul turneu de Grand Slam al anului. Fostul mare tenismen a afirmat ca era de asteptat ca Serena sa invinga, cheia infrangerii Simonei constand in serviciul doi al romancei.

Chiar si asa, Wilander are daor cuvinte de lauda la adresa atitudinii pe care romanca a avut-o dupa pierderea primului set si este de parere ca Simona are nevoie de mai multe meciuri pentru a-si atinge cel mai bun nivel de tenis. "Imi scot palaria in fata Simonei, pentru ca primul set a fost un cosmar pentru un numar 1 WTA. Apoi a reusit insa sa intoarca meciul cu propriile arme. Serena a fost chiar surprinsa. Simona nu e departe de cel mai bun tenis al ei, dar simt ca are nevoie de mai multe meciuri. Simona e numarul 1 mondial, dar poate nu e cea mai buna tenismena din lume. Serviciul al doilea al Simonei a fost zdrobit de Serena, care a avut o determinare incredibila. Daca e favorita sa castige turneul? Probabil. Dar sa se gandeasca doar la asta, nu la altceva. N-a fost o surpriza ca Serena Williams a invins-o pe Simona Halep", a declarat Mats la Eurosport.

In sferturile de finala, Serena Williams o va intalni pe Karolina Pliskova.

Naomi Osaka, la o victorie de a o intrece pe Simona Halep in clasamentul WTA!

In acest moment mai raman patru jucatoare care o pot detrona pe Simona Halep:



Naomi Osaka, numarul 4 mondial - Japoneza a castigat US Open la doar 20 de ani, iar cel mai bun rezultat la Australian Open a fost obtinut anul trecut, optimi de finala. Osaka a reusit sa isi depaseasca propria performanta, ajungand astazi in sferturile de finala ale turneului. Tanara jucatoare a trecut de Anastasija Sevastova in aceasta dimineata, scor 4-6, 6-3, 6-4. Osaka trebuie sa se califice in semifinale pentru a o depasi pe Simona Halep.

Elina Svitolina, numarul 6 mondial - Svitolina a castigat Turneul Campioanelor in 2018, insa nu a inregistrat rezultate importante la celelalte turnee de Grand Slam. La Melbourne, ucrainianca a inregistrat in 2018 cel mai bun rezultat, optimi de finala. Pentru a ajunge pe locul 1, Svitolina trebuie sa ajunga in finala.

Karolina Pliskova, numarul 7 mondial - La fel ca in cazul Svitolinei, Pliskova trebuie sa isi egaleze cea mai buna performanta intr-un turneu de Grand Slam, finala. Cehoaica a ajuns cel mai departe la Australian Open in 2017 si 2018, cand s-a calificat in sferturile de finala. Pliskova s-a calificat din nou in sferturi, dupa victoria cu Garbine Muguruza, scor 6-3, 6-1. Simona Halep se poate intalni cu ea, daca trece de Serena Williams.

Petra Kvitova, numarul 8 mondial - Cel mai bun rezultat la Australian Open a fost inregistrat in anul 2012, cand cehoiaca a jucat semifinala. Castigatoare a doua turnee de Grand Slam, Kvitova trebuia sa ajunga in semifinale pentru a avea o sansa la prima pozitie.

Clasament WTA LIVE:

1. Simona Halep - 5582 puncte

2. Naomi Osaka - 5460 puncte

3. Petra Kvitova - 5420 puncte

4. Sloane Stephens - 5307 puncte

5. Angelique Kerber - 4965 puncte