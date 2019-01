"NU AI VOIE sa faci asta cand esti no.1 mondial!" Unde a pierdut Simona Halep meciul cu Serena Williams, din optimile AO

Simona Halep a fost eliminata de Serena Williams din optimile de la Australian Open, scor 1-6, 6-4, 4-6.

Fostul jucator de tenis Dumitru Haradau a comentat la Ora Exacta in Sport, IN DIRECT la PRO X, deznodamantul meciului dintre Simona Halep si Serena Williams. Haradau este de parere ca Halep a intrat cu prea mult respect pentru Serena Williams pe teren.

"A intalnit-o pe cea mai mare jucatoare a tuturor timpurilor. Am vazut un meci extraordinar la care diferenta s-a facut la un singur punct. Aici nu a fost doar o castigatoare, pentru ca si Simona, si Serena au jucat la un meci extraordinar si meritau sa castige. Imi pare rau ca Simona nu a castigat meciul.



La sporturile de echipa e nevoie de echipa si de antrenor. La un sport ca tenisul, unde forta mentala e 95%, e altceva. In tenis, echipa e condusa de un mentor, care stie sa ordoneze creierul, sa puna totul impreuna. Eu cunosc un singur mentor in tenisul mondial, iar acesta este Tiriac. Daca Simona a ajuns numarul 1 mondial, a ajuns datorita acestei echipe si a diferentei pe care a facut-o Ion Tiriac din aceasta postura de mentor.

Antrenorul are si el un rol, este mentorul care pricepe prin experienta acumulata si preocuparea de ceea ce inseamna tenisul la performantele fara limite...

Pentru Simona era greu sa revina dupa 3 luni de pauza, uitati-va cat de greu i-a fost si Sharapovei.

Dupa o astfel de pauza, un jucator revine mai proaspat, dar trebuie sa fie montata psihologic.

Serena s-a valorificat 100% astazi, iar Halep 80%. Forta ei mentala trebuie imbunatatita, pentru ca ea nu are voie sa intre pe teren cu respect si admiratie pentru Williams si sa inceapa sa joace abia in setul al doilea.

Ea a spus mereu ca o respecta pe Serena pentru ca e o jucatoare iesita din comun. Nu poti sa fii prima in lume si sa zici ca e fenomenala. Cand esti prima in lume, trebuie sa iti schimbi atitudinea. Cand intri pe teren, trebuie sa joci de la primul pana la ultimul punct la fel.

Serena s-a valorificat mie la suta astazi, iar Halep doar 80%.

Mai trebuie pe langa mentorul Tiriac sa apara si alte creiere", a spus Dumitru Haradau la Ora Exacta in Sport, IN DIRECT la PRO X.

Calcule pentru numarul 1 WTA dupa eliminarea Simonei

Simona Halep a fost invinsa de Serena Williams in optimile de finala de la Australian Open, scor 1-6, 6-4, 4-6. Pozitia sa de lider este in pericol in acest moment, pentru ca dupa aceasta eliminare, Halep va pierde 1060 de puncte in clasamentul WTA. Astfel, actualul lider mondial ar ramane doar cu 5582 de puncte.

Sloane Stephens a fost eliminata de rusoaica Anastasia Pavlyuchenkova, numarul 42 WTA, in optimile Australian Open, scor 6-7(3(, 6-3, 6-3. De acest rezultat se poate bucura liderul mondial, Simona Halep. Stephens era una din jucatoarele care ar fi putut sa ii ia locul in ierarhia WTA. Americanca trebuia sa ajunga cel putin in sferturile de finala pentru a intra in calcule la locul 1.

In acest moment mai raman patru jucatoare care o pot detrona pe Simona Halep:

Naomi Osaka, numarul 4 mondial - Japoneza a castigat US Open la doar 20 de ani, iar cel mai bun rezultat la Australian Open a fost obtinut anul trecut, optimi de finala. Osaka a reusit sa isi depaseasca propria performanta, ajungand astazi in sferturile de finala ale turneului. Tanara jucatoare a trecut de Anastasija Sevastova in aceasta dimineata, scor 4-6, 6-3, 6-4. Osaka trebuie sa se califice in semifinale pentru a o depasi pe Simona Halep.

Elina Svitolina, numarul 6 mondial - Svitolina a castigat Turneul Campioanelor in 2018, insa nu a inregistrat rezultate importante la celelalte turnee de Grand Slam. La Melbourne, ucrainianca a inregistrat in 2018 cel mai bun rezultat, optimi de finala. Pentru a ajunge pe locul 1, Svitolina trebuie sa ajunga in finala.

Karolina Pliskova, numarul 7 mondial - La fel ca in cazul Svitolinei, Pliskova trebuie sa isi egaleze cea mai buna performanta intr-un turneu de Grand Slam, finala. Cehoaica a ajuns cel mai departe la Australian Open in 2017 si 2018, cand s-a calificat in sferturile de finala. Pliskova s-a calificat din nou in sferturi, dupa victoria cu Garbine Muguruza, scor 6-3, 6-1. Simona Halep se poate intalni cu ea, daca trece de Serena Williams.

Petra Kvitova, numarul 8 mondial - Cel mai bun rezultat la Australian Open a fost inregistrat in anul 2012, cand cehoiaca a jucat semifinala. Castigatoare a doua turnee de Grand Slam, Kvitova trebuia sa ajunga in semifinale pentru a avea o sansa la prima pozitie.

Clasament WTA LIVE

1. Simona Halep - 5582 puncte

2. Naomi Osaka - 5460 puncte

3. Petra Kvitova - 5420 puncte

4. Sloane Stephens - 5307 puncte

5. Angelique Kerber - 4965 puncte