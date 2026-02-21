Ultima șansă pentru Coman: anunțul arabilor despre fostul golgheter al FCSB-ului

Golgheter și mare vedetă în Superliga noastră, un fotbalist străin oarecare, în Qatar. Iată cum poate fi descris Florinel Coman printr-o singură frază. Una destul de dureroasă pentru nivelul campionatului nostru, având în vedere că un jucător, care a „rupt norii“ la FCSB, are cifre foarte modeste... în Qatar!

În mod cert, când Florinel a fost marginalizat, în mod repetat, la Al-Gharafa, mulți au fost convinși că românul e nedreptățit, că nu primește suficiente șanse și că antrenorul Pedro Martins are ceva cu el. Un astfel de scenariu a fost demontat, în ultimele săptămâni.

De la finalul anului trecut, Coman a început să joace constant, la Al-Gharafa. Începând cu data de 24 noiembrie până astăzi, fostul star al FCSB-ului a avut 11 apariții, la formația din Doha. În aceste partide, românul a primit minute cu generozitate. Bilanțul său ofensiv: 2 goluri și atât. E șocant ca un jucător de atac, care a marcat peste 40 de goluri în România în ultimele sale două sezoane, are acum un randament ofensiv atât de scăzut.

Derby-ul cu Shamal, ultima șansă pentru Coman și colegii săi

Problema și mai mare a lui Coman e că prestațiile sale slabe au venit într-un moment în care Al-Gharafa avea mare nevoie de el. Pentru că ceilalți străini din lot, ba au fost convocați la echipele lor naționale – pentru competiții precum Cupa Africii pe Națiuni – ba au avut probleme medicale.

Florinel însă a dezamăgit crunt. Iar Al-Gharafa, lider în Qatar Stars League până acum câteva săptămâni, s-a dus în cap cu Coman în echipă. Șase din ultimele șapte partide disputate de Al-Gharafa au fost pierdute. Printre care se numără și un 0-7, în Champions League, cu Al-Ittihad Jeddah (Arabia Saudită).

Cu astfel de rezultate, Al-Gharafa a pierdut șefia clasamentului, în campionatul intern, și a părăsit Champions League. De aici, și „cutremurul“ care s-a declanșat la club și care îl vizează și pe Coman, după cum Sport.ro a scris aici.﻿