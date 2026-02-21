Ultima șansă pentru Coman: anunțul arabilor despre fostul golgheter al FCSB-ului

Ultima șansă pentru Coman: anunțul arabilor despre fostul golgheter al FCSB-ului Fotbal extern
Amir Kiarash
Data publicarii:
Data actualizarii:

Fotbalistul de 27 de ani e în fața unui meci de totul sau nimic, în Qatar Stars League.

TAGS:
Florinel ComanQatarAl-Gharafaromanii din zona araba
Din articol

Golgheter și mare vedetă în Superliga noastră, un fotbalist străin oarecare, în Qatar. Iată cum poate fi descris Florinel Coman printr-o singură frază. Una destul de dureroasă pentru nivelul campionatului nostru, având în vedere că un jucător, care a „rupt norii“ la FCSB, are cifre foarte modeste... în Qatar!

În mod cert, când Florinel a fost marginalizat, în mod repetat, la Al-Gharafa, mulți au fost convinși că românul e nedreptățit, că nu primește suficiente șanse și că antrenorul Pedro Martins are ceva cu el. Un astfel de scenariu a fost demontat, în ultimele săptămâni.

De la finalul anului trecut, Coman a început să joace constant, la Al-Gharafa. Începând cu data de 24 noiembrie până astăzi, fostul star al FCSB-ului a avut 11 apariții, la formația din Doha. În aceste partide, românul a primit minute cu generozitate. Bilanțul său ofensiv: 2 goluri și atât. E șocant ca un jucător de atac, care a marcat peste 40 de goluri în România în ultimele sale două sezoane, are acum un randament ofensiv atât de scăzut.

Derby-ul cu Shamal, ultima șansă pentru Coman și colegii săi

Problema și mai mare a lui Coman e că prestațiile sale slabe au venit într-un moment în care Al-Gharafa avea mare nevoie de el. Pentru că ceilalți străini din lot, ba au fost convocați la echipele lor naționale – pentru competiții precum Cupa Africii pe Națiuni – ba au avut probleme medicale. 

Florinel însă a dezamăgit crunt. Iar Al-Gharafa, lider în Qatar Stars League până acum câteva săptămâni, s-a dus în cap cu Coman în echipă. Șase din ultimele șapte partide disputate de Al-Gharafa au fost pierdute. Printre care se numără și un 0-7, în Champions League, cu Al-Ittihad Jeddah (Arabia Saudită). 

Cu astfel de rezultate, Al-Gharafa a pierdut șefia clasamentului, în campionatul intern, și a părăsit Champions League. De aici, și „cutremurul“ care s-a declanșat la club și care îl vizează și pe Coman, după cum Sport.ro a scris aici.﻿

În acest context, duminică (ora 20:30), urmează un meci decisiv pentru toți străinii de la Al-Gharafa! Începând cu antrenorul Pedro Martins (foto, sus) și continuând cu fotbaliștii din lot. Meciul cu Al-Shamal de acasă e, practic, ultima șansă a „leoparzilor“ de a rămâne în lupta pentru titlu. Mai ales că adversara e ocupanta locului 3, iar liderul Al-Sadd e, deocamdată, la doar un punct distanță de Al-Gharafa. Așadar, dacă Florinel și colegii săi vor învinge Al-Shamal, ei își vor mai spăla din „păcate“ prin menținerea șanselor la titlu.

O eventuală victorie pentru Al-Gharafa ar fi un <<pansament>> pe <<rana deschisă>> a fanilor după ultimele rezultate catastrofale. Mai ales eliminarea rușinoasă din Champions League a mărit presiunea pe jucători și pe stafful tehnic. Meciul cu Al-Shamal e, practic, ultima șansă pentru ca <<leoparzii>> să îndrepte lucrurile și să revină pe drumul cel bun al victoriilor. În acest context, o înfrângere cu Al-Shamal ar complica și mai mult viața pentru Pedro Martins și elevii săi“, a remarcat jurnalistul Najm Al-Din Darwish, în avancronica meciului Al-Gharafa – Al-Shamal.

Clasamente oferite de Sofascore
Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Un lanț cunoscut de fast-food din România închide șapte restaurante, afectat de creșterea prețurilor la energie și de TVA
Un lanț cunoscut de fast-food din România închide șapte restaurante, afectat de creșterea prețurilor la energie și de TVA
ARTICOLE PE SUBIECT
Imagini senzaționale cu Contra din Qatar: gestul său, pe toate posturile locale
Imagini senzaționale cu Contra din Qatar: gestul său, pe toate posturile locale
„Aplauze pentru Cosmin Contra“: ce a apărut pe ecranul televiziunii din Qatar, spectaculos!
„Aplauze pentru Cosmin Contra“: ce a apărut pe ecranul televiziunii din Qatar, spectaculos!
Arabii, îngroziți de ce a pățit Coman în Qatar: „Deosebit de grav!“
Arabii, îngroziți de ce a pățit Coman în Qatar: „Deosebit de grav!“
ULTIMELE STIRI
PSG și tripleții golului s-au distrat și sunt pe locul 1! Lens, fostul lider, 10 minute de COȘMAR după ce a condus cu 2-0
PSG și tripleții golului s-au distrat și sunt pe locul 1! Lens, fostul lider, 10 minute de COȘMAR după ce a condus cu 2-0
Manchester City - Newcastle 2-1 | Victorie mare pentru echipa lui Pep Guardiola: Arsenal, presată de „cetățeni”
Manchester City - Newcastle 2-1 | Victorie mare pentru echipa lui Pep Guardiola: Arsenal, presată de „cetățeni”
A intrat în direct după Rapid - Dinamo 2-1 și a spus unde s-a făcut diferența: „Aduc încredere”
A intrat în direct după Rapid - Dinamo 2-1 și a spus unde s-a făcut diferența: „Aduc încredere”
Victor Angelescu a făcut anunțul momentului
Victor Angelescu a făcut anunțul momentului
Victor Angelescu le răspunde dinamoviștilor: „Câteodată există o karmă”
Victor Angelescu le răspunde dinamoviștilor: „Câteodată există o karmă”
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Reghecampf, scandal imens în Africa: dezvăluirile arabilor despre situația sa, explozive!

Reghecampf, scandal imens în Africa: dezvăluirile arabilor despre situația sa, explozive!

Wesley Lopes face o plecăciune: „Este cel mai bun antrenor din România!”

Wesley Lopes face o plecăciune: „Este cel mai bun antrenor din România!”

Au bătut palma! Zinedine Zidane și-a dat acordul și semnează

Au bătut palma! Zinedine Zidane și-a dat acordul și semnează

FRF a făcut anunțul despre Mircea Lucescu. Ce se întâmplă cu selecționerul României | Comunicat oficial

FRF a făcut anunțul despre Mircea Lucescu. Ce se întâmplă cu selecționerul României | Comunicat oficial

Nimeni nu se aștepta la asta! Sorana Cîrstea și Ion Țiriac Jr s-au despărțit: „Am rămas amici”

Nimeni nu se aștepta la asta! Sorana Cîrstea și Ion Țiriac Jr s-au despărțit: „Am rămas amici”

CFR Cluj - Petrolul 2-1: rezultat imens și clasament de pus în ramă pentru ardeleni!

CFR Cluj - Petrolul 2-1: rezultat imens și clasament de pus în ramă pentru ardeleni!



Recomandarile redactiei
Șoc în Spania! Ce s-a întâmplat în Osasuna - Real Madrid
Șoc în Spania! Ce s-a întâmplat în Osasuna - Real Madrid
Victor Angelescu a făcut anunțul momentului
Victor Angelescu a făcut anunțul momentului
Kopic, un car de nervi după Rapid – Dinamo: „Sunt frustrat, pentru că am mai pățit asta!“
Kopic, un car de nervi după Rapid – Dinamo: „Sunt frustrat, pentru că am mai pățit asta!“
Manchester City - Newcastle 2-1 | Victorie mare pentru echipa lui Pep Guardiola: Arsenal, presată de „cetățeni”
Manchester City - Newcastle 2-1 | Victorie mare pentru echipa lui Pep Guardiola: Arsenal, presată de „cetățeni”
PSG și tripleții golului s-au distrat și sunt pe locul 1! Lens, fostul lider, 10 minute de COȘMAR după ce a condus cu 2-0
PSG și tripleții golului s-au distrat și sunt pe locul 1! Lens, fostul lider, 10 minute de COȘMAR după ce a condus cu 2-0
Alte subiecte de interes
Bani dispăruți, hackeri și dat în judecată! Ce se întâmplă cu transferul de 5,25 milioane de euro al lui Florinel Coman
Bani dispăruți, hackeri și dat în judecată! Ce se întâmplă cu transferul de 5,25 milioane de euro al lui Florinel Coman
Helmut Duckadam a făcut praf "perlele" lui Becali: "Nu știu ce a dorit dânsul"
Helmut Duckadam a făcut praf "perlele" lui Becali: "Nu știu ce a dorit dânsul"
Gigi Becali: "Dacă nu dă banii până pe 31, un milion amendă!" Ce clauză are Florinel Coman în contract
Gigi Becali: "Dacă nu dă banii până pe 31, un milion amendă!" Ce clauză are Florinel Coman în contract
Gata, Florinel Coman începe treaba! Cum arată sezonul din Qatar pentru fostul jucător de la FCSB
Gata, Florinel Coman începe treaba! Cum arată sezonul din Qatar pentru fostul jucător de la FCSB
Gigi Becali, în război total cu Al-Gharafa! Patronul FCSB a mers la FIFA și cere un milion de euro în plus pentru Florinel Coman
Gigi Becali, în război total cu Al-Gharafa! Patronul FCSB a mers la FIFA și cere un milion de euro în plus pentru Florinel Coman
Florinel Coman face senzație la Al Gharafa! Fostul jucător de la FCSB a marcat primul gol în Qatar
Florinel Coman face senzație la Al Gharafa! Fostul jucător de la FCSB a marcat primul gol în Qatar
CITESTE SI
A murit Eric Dane. Actorul din „Grey's Anatomy” și „Euphoria” avea 53 de ani

stirileprotv A murit Eric Dane. Actorul din „Grey's Anatomy” și „Euphoria” avea 53 de ani

Cum se schimbă vremea în următoarele patru săptămâni în România. Meteorologii vin cu vești bune

stirileprotv Cum se schimbă vremea în următoarele patru săptămâni în România. Meteorologii vin cu vești bune

”Problema legitimității administrației din România nu mai există în SUA”. Ce spune Nicușor Dan după întâlnirea cu Trump

stirileprotv ”Problema legitimității administrației din România nu mai există în SUA”. Ce spune Nicușor Dan după întâlnirea cu Trump

Trump anunță desecretizarea dosarelor despre extratereștri și îl acuză pe Obama că a divulgat informații „clasificate”

stirileprotv Trump anunță desecretizarea dosarelor despre extratereștri și îl acuză pe Obama că a divulgat informații „clasificate”

VIDEO VOYO.RO
UFC
(RO) UFC Fight Night: Strickland vs Hernandez


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Strickland vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bautista vs Oliveira


00:00
UFC
UFC 325: Volkanovski vs Lopes 2


00:00
UFC
UFC 324: Gaethje vs Pimblett


00:00
UFC
UFC Fight Night: Royval vs Kape


00:00
UFC
UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!