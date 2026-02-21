Dinamo, o echipă cu adevărat admirabilă în acest sezon, a avut o cădere inexplicabilă, sâmbătă, în derby-ul cu Rapid.

Pe Arena Națională, roș-albii au început bine partida și chiar au marcat primii. Din păcate pentru ei, golul a fost anulat, după decizia VAR, arătată de Sport.ro aici. Apoi, s-a cam schimbat cursul jocului. În rău pentru Dinamo! Pentru că Rapid a marcat de două ori, în decurs de patru minute. Iar replica „câinilor“, prin golul lui Opruț (90+6), a venit mult prea târziu.

După această înfrângere, doar a 4-a pentru Dinamo în 28 de etape, Zeljko Kopic cu greu a găsit explicații pentru cele întâmplate pe teren.

„Dominam partida, Rapid era într-o așezare defensivă, apoi s-a schimbat totul. Ei au marcat din șansele avute, iar noi, nu. Băieții sunt dezamăgiți, dar asta e viața. Trebuie să învățăm să găsim soluțiile în astfel de meciuri. Sunt frustrat! Pentru că am simțit că suntem într-un moment bun, că avem un nivel bun de încredere. Am avut posesie de 70 la sută! Dar am pierdut meciul… Și nu e prima dată când se întâmplă asta, în fața acestei echipe. Dar poate că Rapid a meritat să câștige…“, a declarat tehnicianul croat.

Întrebat dacă Dinamo a fost mai puțin motivată, având deja asigurată prezența în play-off, Kopic a respins vehement această variantă.

„În niciun caz! Nu dorința ne-a lipsit! Iar în vestiar băieții sunt foarte montați, vor să joace un fotbal de calitate, vor să câștige meciurile. De asta vă asigur! Sincer, nu pot să critic niciun jucător. Sigur că lucrurile ar fi putut ieși mai bine, dar, repet, nu determinarea și dorința ne-au lipsit, în acest meci“, a completat antrenorul dinamovist.