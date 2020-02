CUM E POSIBIL? :)) Simona Halep a fost confundata cu Serena Williams (VIDEO)

Din articol Simona Halep va juca in februarie in turneele de la Dubai si Doha

Simona Halep a fost confundata tocmai cu... Serena Williams.

Simona Halep a fost confundata cu Serena Williams de catre cativa liceeni din Jamaica.

Totul s-a intamplat la un concurs de cunostinte generale intre licee. Adolescentilor le-a fost afisata pe ecran o imagine cu Simona Halep tinand in brate trofeul de la Wimbledon si li s-a cerut sa identifice persoana in cauza, dar acestia au raspuns dupa putin timp de gandire in cor "Serena Williams".



Simona Halep va juca in februarie in turneele de la Dubai si Doha



Dupa infrangerea suferita in semifinalele Openului Australian, Simona Halep se va intoarce oficial in circuit in partea secunda a acestei luni, odata cu turneele WTA de la Dubai si Doha.

Halep a castigat fiecare dintre aceste turnee o data, in 2015, respectiv 2014. In prezent, Simona ocupa al doilea loc in clasamentul mondial, aflandu-se la 2266 de puncte in spatele liderului Ashleigh Barty.