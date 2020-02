Stere Halep: "Daca nu simti placere pe teren, nu faci nimic, Simona!" | Cum i-a raspuns Simona Halep tatalui sau 

Simona Halep a declarat ca trateaza tenisul ca pe o meserie, si nu ca pe un hobby.

Simona Halep nu trateaza intotdeauna tenisul ca pe o placere. Numarul 2 WTA a declarat de curand ca priveste sportul pe care l-a ales sa-l practice la nivel profesionist ca pe o meserie, lasand de inteles ca nu se poate bucura de joc atunci cand sufera infrangeri dureroase.

"Tatal meu imi spune ca daca nu am placere pe teren nu pot sa fac nimic. Imi place, dar cand esti acolo zi de zi, ai minge de game, o ratezi, minge de set, ratezi, minge de meci, pierzi meciul, nu mai e placere", a surprins Simona Halep.

Simona Halep: "Nu e nimic magic in sport; trebuie sa muncesti si atat"



"E o meserie, mi-am asumat-o si o tratez ca atare. Niciodata nu trebuie sa pacalesti tenisul sau domeniul in care profesezi, orice ai face. Nu e nimic magic in sport; trebuie sa muncesti si atat", a adaugat semifinalista de la Melbourne din acest an.

Simona Halep a reusit cinci victorii fara set pierdut la Melbourne si a urcat pe locul al doilea in clasamentul WTA datorita acestei performante. Urmatorul Grand Slam la care va participa Halep va fi Roland Garros, programat pentru perioada 18 mai - 7 iunie 2020.