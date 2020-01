PAZEA! Rusia vine la Cluj cu cel mai puternic lot posibil | Ce vedete vor sosi in Romania pentru barajul decisiv 

Romania va pleca cu sansa a doua in barajul decisiv cu Rusia pentru calificarea la turneul final al Fed Cup.

FRT a anuntat oficial lotul complet pe care il va deplasa la Cluj-Napoca pentru barajul decisiv cu Rusia in vederea calificarii la turneul final al Cupei Federatiilor. Nesurprinzator in contextul ultimelor vesti, Romania va juca fara Simona Halep, Sorana Cirstea, Irina Begu si Monica Niculescu.

Jucatoarele aliniate de capitanul nejucator Florin Segarceanu sunt: Ana Bogdan (98 WTA, 27 de ani), Irina Bara (160 WTA, 24 de ani), Gabriela Ruse (183 WTA, 22 de ani), Raluca Olaru (48 WTA la dublu, 30 de ani) si Jacqueline Cristian (209 WTA, 21 de ani).

Ana Bogdan, Irina Bara, Gabriela Ruse, Raluca Olaru, and Jaqueline Cristian are Romania's nominated players for the decisive Fed Cup play-off against Russia which will take place in Cluj-Napoca on the 7th and the 8th of February. #fedcup #romania #russia #tennis #playoff — Marcu (@Marcuucram) January 28, 2020

De partea opusa, Rusia va face deplasarea la Cluj cu cel mai puternic lot posibil, avand 3 jucatoare de top 50 WTA in lot: Anastasia Pavlyuchenkova (30 WTA, 28 de ani), Ekaterina Alexandrova (28 WTA, 25 de ani), Veronika Kudermetova (40 WTA, 22 de ani), Svetlana Kuznetsova (53 WTA, 34 de ani) si Anna Kalinskaya (109 WTA, 21 de ani).

Dintre rusoaicele care vin la Cluj-Napoca, Anastasia Pavlyuchenkova este cea care se regaseste in cea mai buna forma in prezent. Pavlyuchenkova va juca la noapte impotriva Garbinei Muguruza in sferturile de finala ale Openului Australian si ar putea juca cu Simona Halep in faza semifinalelor. In optimi, Anastasia a invins-o pe campioana AO 2016, Angelique Kerber.

Play-off-ul Romania vs. Rusia se va disputa in Arena BT din Cluj-Napoca in zilele 7-8 februarie.