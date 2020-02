S-A STABILIT ordinea meciurilor dintre Romania si Rusia: Segarceanu MIZEAZA PE O DEBUTANTA in primul meci | Cand va incepe barajul 

Oficialii Fed Cup au stabilit ordinea meciurilor barajului decisiv dintre Romania si Rusia. Debutanta Gabriela Ruse (166 WTA) va deschide drumul echipei noastre vineri, de la ora 16:00, urmand sa infrunte cea mai valoroasa jucatoare a lotului rusilor, Ekaterina Alexandrova, numar 28 WTA.

Al doilea meci al primei zile se va juca intre Ana Bogdan (90 WTA) si Veronika Kudermetova (38 WTA).



Vineri, incepand cu ora 16:00

Gabriela Ruse vs. Ekaterina Alexandrova

Ana Bogdan vs. Veronika Kudermetova

Sambata, incepand cu ora 14:00

Ana Bogdan vs. Ekaterina Alexandrova

Gabriela Ruse vs. Veronika Kudermetova

Irina Bara / Raluca Olaru vs. Anna Blinkova / Anna Kalinskaya

1️⃣ day to go until the #FedCup Qualifiers...

???????? Romania v Russia ????????

Who's excited? ???? pic.twitter.com/zcXla8RXTy