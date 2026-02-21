Rapid s-a impus cu 2-1 în fața lui Dinamo, într-un meci din runda 28 din Superliga care s-a jucat pe Arena Națională.

Giuleștenii au punctat prin Borza (30') și Paraschiv (34'), în timp ce „câinii” au înscris prin Opruț (90+6').

Victor Angelescu i-a felicitat pe Paraschiv și Moruțan: „Aduc încredere”

Președintele Rapdului a fost mulțumit de jocul presta de echipa lui Costel Gîlcă și a evidențiat că transferurile făcută în această iarnă au făcut diferența.

Victor Angelescu i-a felicitat pe Daniel Paraschiv, care a marcat golul doi, și pe Olimpiu Moruțan, care a reușit assistul la reușita lui Borza.

„Normal că mă bucur pentru ei, e clar că aduc încredere. Paraschiv a spart gheața, Moruțan a dat prima pasă de gol. Țin să felicit toată echipa, am făcut un meci bun. Chiar sunt mândru de ei. Azi au făcut un meci foarte bun.

Au jucat foarte bine azi. Normal, că sunt niște jucători care pot să facă diferența. Mi se pare normal să fi jucat și să fi făcut un meci bun. Am câștigat cu ei și aș vrea să-i văd cât mai des jucând toți trei, că oricare dintre ei poate să creeze ceva în orice moment.”, a spus Victor Angelescu la Digi Sport.

În urma acestui rezultat, Rapid rămâne pe poziția a treia, dar a egalat-o pe Dinamo la puncte (52) și s-a apropiat la o „lungime” de liderul Universitatea Craiova, care are cu un meci mai puțin.