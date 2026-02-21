Giuleștenii au rezolvat meciul încă din prima repriză, prin golurile lui Borza și Paraschiv, în timp ce Opruț a redus diferența abia în prelungiri.

Victor Angelescu a făcut anunțul: „Avem lotul complet”

Invitat în direct la Digi Sport, Victor Angelescu, acționar minoritar și președinte al Rapidului, a anunțat că formația pregătită de Costel Gâlcă nu va mai face niciun transfer în această iarnă.

„Nu aducem alt jucător. Avem lotul complet”, a declarat Victor Angelescu.

Anunțul vine după o campanie de mercato activă pentru Rapid, în care clubul a adus mai mulți jucători importanți.

Printre transferurile realizate se numără Robert Sălceanu, Talisson, Dejan Iliev și Daniel Paraschiv, acesta din urmă contribuind deja decisiv, cu gol în derby-ul câștigat pe Arena Națională.

În același timp, Rapid s-a despărțit de mai mulți fotbaliști, fie definitiv, fie sub formă de împrumut, printre care Claudiu Micovschi, Christopher Braun sau Antoine Baroan. TOATE DETALIILE AICI