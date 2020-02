EXCLUSIV: Rusia a lasat acasa doua dintre cele mai bune jucatoare pentru barajul de Fed Cup cu Romania

Din articol Anastasia Pavlyuchenkova si Svetlana Kuznetsova nu au facut deplasarea la Cluj-Napoca

Capitanul nejucator al Rusiei, Igor Andreev a acceptat decizia celor doua tenismene de a nu mai juca in confruntarea cu Romania.

Stire de ultima ora la Cluj-Napoca, unde Florin Segarceanu a afirmat in prima conferinta de presa premergatoare barajului dintre Romania si Rusia ca Anastasia Pavlyuchenkova (numar 33 WTA) si Svetlana Kuznetsova (numar 49 WTA) nu vor mai lua parte la meciurile oficiale ale confruntarii decisive pentru calificarea la turneul final al Cupei Federatiilor.

"Fata de ce au anuntat, sunt mici modificari. Kuznetsova si Pavlyuchenkova n-au venit, dar in rest, echipa lor e completa. Au introdus o jucatoare noua, pe Blinkova (n.r. 54 WTA). Pe celelalte le cunoastem si stim la ce sa ne asteptam", a spus Florin Segarceanu.

Anastasia Pavlyuchenkova si Svetlana Kuznetsova nu au facut deplasarea la Cluj-Napoca



Cat despre procesul care a precedat convocarile facute in echipa Romaniei, Florin Segarceanu s-a pronuntat, spunand: "Nu a fost greu, a fost chiar foarte usor. Este bine ca avem multe jucatoare cu experienta internationala. Le-am ales pe cele mai bune jucatoare, respectand ordinea clasamentului. Eu simt o atmosfera buna in cadrul echipei, fetele sunt pozitive, se pregatesc bine, simt bine mingea la antrenamente si isi doresc sa joace, sa arate ce pot. Sa fiu sincer, nu ar trebui sa simta presiune, intrucat calculele hartiei arata ca nu suntem favoriti. Cred ca este un plus pentru ele, a venit momentul lor sa fie in echipa nationala si vor vrea sa isi demonstreze valoarea. Ne dorim si speram la o victorie", a mai declarat capitanul nejucator al echipei Romaniei.

Avand in vedere noua configuratie a echipei Rusiei, sansele Romaniei la victorie cresc, dar Ekaterina Alexandrova (28 WTA) si Veronika Kudermetova (38 WTA) constituie in continuare motive solide care fac ca Romania sa plece cu sansa a doua in acest play-off, avand in vedere clasamentul celei mai bune jucatoare din echipa noastra, Ana Bogdan (90 WTA).