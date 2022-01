Novak Djokovic, în bucluc! Datele oficiale arată că a ratat termenul limită pentru a cere scutirea de vaccinare

Avocații lui Novak Djokovic susțin că liderul ATP s-a infectat cu coronavirus pentru a doua oară în data de 16 decembrie, lucru care stă la baza scutirii medicale oferite de comisiile sanitare australiene pentru a-i facilita participarea la Openul Australian 2022.

În aceeași zi în care ar fi contactat virusul însă Novak Djokovic a fost prezent la o lansare de timbre care îi omagiază cariera, informează AFP News. Cu o zi înainte de acest eveniment, numărul 1 ATP a asistat la meciul Stelei Roșii din Euroliga de baschet.

Novak Djokovic tested positive for covid-19 on December 16, the day he attended a maskless ceremony for the launch of a stamp in his honor — and after being in attendance for KK Crvena Zvezda’s Euroleague basketball match in the previous night: pic.twitter.com/cKAo8GnC6e

Infectarea cu coronavirus în ultimele 6 luni a fost un criteriu controversat, neacceptat de polițiștii de frontieră, ci doar de comisiile sanitare și de oficialii turneului.

În plus, conform cerințelor oficiale, dosarele trimise pentru primirea de scutiri trebuiau expediate nu mai târziu de 10 decembrie 2021, aspect care ridică noi semne de întrebare cu privire la legitimitatea demersurilor întreprinse de reprezentanții competiției.

Nu în ultimul rând, Novak Djokovic a apărut în public fără mască de protecție și în data de 17 decembrie, când a asistat la o ceremonie de premiere a copiilor de la Centrul de Tenis Novak din Belgrad.

Novak Djokovic va rămâne în Australia cel puțin până luni, 10 ianuarie, când va afla dacă are dreptul de a rămâne pe teritoriul Australiei. În cel mai probabil caz, decizia va lămuri și șansele sale de participare la primul Grand Slam al anului.

A positive test on December 16 would have come too late for the Tennis Australia exemption process deadline as described to players.

According to Tennis Australia documents, the deadline for applying for an exemption had been nearly a week earlier, “no later than” December 10. pic.twitter.com/VOMxGggn02