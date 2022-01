BREAKING NEWS: Novak Djokovic, interzis la graniță în Australia! Viza i-a fost refuzată: ultimele detalii 

UPDATE 17:23: Jurnalistul The Times, Stuart Fraser anunță că Novak Djokovic a aterizat de trei ore la Melbourne, dar nu și-a ridicat încă bagajele.

UPDATE 17:15: Intrarea lui Novak Djokovic în Australia a fost respinsă de autorități, din cauza tipului de viză greșit pentru care un om din echipa liderului ATP a aplicat, notează The Times. Dacă vestea va fi confirmată oficial, campionul en-titre va intra în imposibilitatea de a-și apăra titlul.

UPDATE 16:50: „E ora 1:50 dimineața în Australia, iar Novak Djokovic, campion de nouă ori al Openului Australian e blocat în aeroport și vorbește cu vameșii pentru a-i fi permis accesul în Australia,” informează Mike Dickson, jurnalist Mail Sport.

Un fan sârb a sosit la aeroport pentru a-și manifesta sprijinul față de Novak Djokovic, număr 1 ATP. Jurnalistul Paul Sakkal din Victoria anunță că infectarea cu coronavirus în ultimele 6 luni - ceea ce pare a fi motivul folosit pentru ca Novak Djokovic să obțină scutirea de vaccinare - ar putea să nu fie suficientă pentru a-i garanta intrarea pe teritoriul australian.

Novak Djokovic ar putea să nu participe în ediția 2022 a Openului Australian, în cele din urmă, informează autoritățile de la antipozi. Vameșii au contactat guvernul australian după ce și-au dat seama că echipa lui Novak Djokovic a aplicat pentru tipul greșit de viză și, în consecință, au fost nevoiți să o respingă.

Decizia de respingere a avut loc în timpul zborului de 14 ore pe care Novak Djokovic l-a efectuat între Dubai și Melbourne.

Autoritățile federale au intrat în contact cu oficialii statului Victoria, cerându-le să îi aprobe cererea de viză, dar decidenții din statul Victoria au declinat-o, notează australienii de la The Age.

