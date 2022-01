BREAKING NEWS: Novak Djokovic a ajuns la Belgrad, după ce a fost expulzat din Australia! Sârbii, nebunie la aeroport

UPDATE 14:00: Novak Djokovic a sosit în Serbia, la Belgrad, pe aeroportul Nikola Tesla, unde a fost așteptat de mai mulți fani, care au venit să-l susțină pe omul care deține recordul de titluri la Australian Open.

UPDATE 11:37: Novak Djokovic nu va putea participa la Roland Garros dacă nu va fi vaccinat. Vestea vine din partea Ministrului Sporturilor în Franța, Roxana Mărăcineanu.

UPDATE 09:05: „Viza sa a fost anulată de Ministrul Imigraților, Hawke. Acea decizie a fost păstrată și de Curtea Federală, așa că în consecință, acesta nu mai are voie 3 ani să intre în Australia. Totuși, ar putea să fie o discuție despre o nouă viză mai devreme, dar totul este ipotetic acum", a spus Karen Andrews, Ministrul Afacerilor Interne în Australia, potrivit Digi Sport.

UPDATE 09:00: Veste majoră pentru Novak Djokovic: Ministrul Afacerilor Interne, Karen Andrews și prim-ministrul Scott Morrison au confirmat că decizia de deportare a liderului ATP aduce cu sine interdicția de 3 ani pe teritoriul Australiei.

UPDATE 07:30: Novak Djokovic a făcut poze alături de fani în aeroportul din Dubai, în drumul său spre Europa.

UPDATE 17 ianuarie, 05:30: La ora încheierii primelor partide ale Openului Australian 2022, Novak Djokovic ajunge în Dubai.

UPDATE 13:12: Novak Djokovic părăsește Australia. Prima destinație a zborului său va fi Dubai, EAU.

UPDATE 12:05: Prima reacție a lui Novak Djokovic, după încheierea procesului: „Aș vrea să fac o scurtă declarație pentru a vorbi despre rezultatul audierii de astăzi. Îmi voi acorda timp să mă odihnesc și să mă recuperez, înainte de a face alte comentarii. Sunt foarte dezamăgit de modul în care s-a decis nerevizuirea deciziei de a-mi anula viza, lucru care înseamnă că nu pot rămâne în Australia ca să particip la Australian Open,” a spus Djokovic.

UPDATE 10:04: Jurnalistul localnic, Paul Sakkal declară că avocații lui Novak Djokovic i-au confirmat că nu vor continua procesul la Curtea Supremă de Justiție. Drept consecință, nimic nu mai poate opri deportarea liderului ATP în Serbia.

UPDATE 09:10: 60,000 de persoane au urmărit în timp real decizia finală anunțată de Curtea Federală Australiană prin intermediul platformei YouTube.

UPDATE 08:57: Novak Djokovic nu va putea participa la Australian Open 2022.

UPDATE 08:54: Decizie unanimă din partea judecătorilor: hotărârea luată de Ministrul Imigrării, Alex Hawke va rămâne în picioare, prin urmare Novak Djokovic urmează să fie deportat în Serbia.

UPDATE 08:43: Judecătorii se vor prezenta la ora 08:45 pentru a anunța decizia finală luată în cazul lui Novak Djokovic. Există și o mică probabilitate ca aceștia să amâne decizia pentru luni, 17 ianuarie, lucru care ar face incertă participarea lui Novak Djokovic la turneu.

UPDATE 07:35 Imediat după încheierea audierilor, curtea federală de la Melbourne a intrat în pronunțare, iar verdictul urmează a fi dat în orele următoare.

Cei trei judecători urmează să analizeze argumentele punctate în cadrul procesului de cele două părți, urmând să ajungă la un acord. Șeful completului de judecată, Alssop, a precizat faptul că „este un caz foarte complicat și este imposibil ca cei trei judecători să ajungă la un acord atât de repede, însă va fi soluționat cu celeritate, din cauza implicațiilor sale”.

UPDATE 03:30 Instanța a luat o pauză de o oră, iar apoi Lloyd, avocatul care îl reprezintă pe ministru, anunță că mai are cel puțin o oră în care își va prezenta argumentele.

UPDATE 03:28 În ceea ce privește subiectul menționat anterior, dacă guvernul a luat în considerare impactul deportării lui Djokovic, Lloyd, reprezentantul australienilor a ținut să precizeze că agitația a început în momentul în care s-a luat prima decizie de a revoca anularea vizei lui Djokovic.

Au existat proteste în Melbourne fix pe tema subiectului, iar ministrul a fost conștient de tot ceea ce s-a întâmplat.

UPDATE 03:05 Judecătorul James Allsop a cerut ministrului să explice poziția guvernului în ceea ce privește riscurile pe care le implică deportarea lui Djokovic, în detrimentul deciziei de a-l lăsa să rămână în Australia.

„Se putea vedea că într-o situație în care le era tuturor care au bun simț clar că anularea vizei ai provoca disensiuni publice copleșitoare și riscuri de transmitere prin adunări foarte mari”, a punctat Allsop.

Avocații lui Djokovic acuză guvernul de faptul că nu a luat în considerare riscurile implicate de deportarea sârbului.

De cealaltă parte, Stephen Lloyd, cel care vorbește în numele ministrului, punctează că Hawke a fost conștient de riscurile pe care le implică deportarea lui Djokovic, însă acesta crede cu tărie că prezența lui „i-ar încuraja pe alții să ia aceeași poziție pe care o are și el, iar asta i-ar pune pe australieni la risc”.

UPDATE 03:00 Judecătorul James Allsop a ținut să intervină pentru a face o observație care vine în ajutorul ministrului imigrării, Alex Hawke. Avocații lui Djokovic s-au focusat pe 'lipsa dovezilor' în ceea ce îl privește pe ministru.

„Cuvântul dovadă nu ar trebui să inducă în eroare. Ceea ce contează este materialul înainte de luarea unei decizii, materialul include uzul rațional și rezonabil al percepției și al bunului simț. Trebuie să fim atenți atunci când vorbim despre dovezi în sensul de litigii”, a spus Allsop citat de The Guardian.

Ceea ce judecătorul punctează este faptul că ministrul poate să se bazeze pe bunul său simț.

„Asta este o mare lovitură în cazul lui Djokovic”, punctează sursa citată.

UPDATE 02:50 Avocatul guvernului a luat cuvântul: „O persoană care nu a fost vaccinată a făcut acest lucru la alegere, a ales să nu se vaccineze”. În contextul declarațiilor făcute de Djokovic înainte de existența vaccinului, guvernul punctează faptul că sârbul era împotriva vaccinurilor de Covid-19 chiar înainte ca acestea să apară.

Avocații lui Djokovic, atac la adresa guvernului australian

UPDATE 02:23 Avocatul Nick Wood, care îl reprezintă pe Novak Djokovic spune că guvernul a fost 'într-un fel pervers', privind într-un mod 'îngust' și caracterizând prezența lui Djokovic în Australia ca fiind un risc asupra sănătății publice.

UPDATE 01:53 Avocatul lui Djokovic citează dintr-un articol publicat săptămâna trecută de BBC, numit: „Ce a spus Novak Djokovic despre vaccinuri?”

Aceștia contestă că este doar una dintre puținele dovezi care sprijină 'pre-concepția' guvernului că Djokovic ar fi conectat cu influența împotriva vaccinării. Avocatul precizează că declarațiile au fost scoase din context de către ministru.

Wood susține că articolul BBC a punctat că declarațiile despre vaccin datează din aprilie 2020, iar apărarea sârbului punctează că ideea de anti-vaccinare a fost perpetuată de decizia luată de guvern, nu de Djokovic

UPDATE 01:00 Avocații lui Novak Djokovic încearcă să întoarcă argumentul ministrului Alex Hawke, punctând că deportarea lui Djokovic ar putea genera și mai multe pasiuni împotriva vaccinării.

Cu toate astea, aceștia nu contestă faptul că nu este un talisman al anti-vaccinării.

UPDATE 00:50 Unul dintre judecători a ținut să precizeze că procesul ar trebui încheiat la ora prânzului în Australia, (n.r. este 09:50 dimineața acum).

„În cazul în care curtea nu încheie procesul astăzi sau mâine, Djokovic nu poate face apel dacă pierde sau l-ar face parțial în van din cauza faptului că evenimentul care face scopul vizitei sale urmează să înceapă!”

UPDATE 00:25 Există trei judecători în acest proces: James Allsop, Anthony Besanko și David O'Callaghan, iar cei trei vor fi separați unul de celălalt, nu doar în încăperi diferite, ci și în orașe diferite, informează jurnalistul BBC Simon Atkinson.

UPDATE 23:55 În urma unui sondaj realizat de o publicație din Australia, 71% dintre australieni sunt de părere că lui Djokovic nu ar trebui să i se permită să rămână la Australian Open.

UPDATE 23:45 Novak Djokovic a ajuns la biroul în care se va desfășura procesul său, după cum informează prezentatoarea BBC Kasia Madera.

UPDATE 09:26: O primă victorie minoră pentru Novak Djokovic și echipa sa de avocați, înaintea procesului final, care va avea loc duminică, de la ora 00:30. Jurnalistul Stuart Fraser informează că s-a confirmat instituirea unei comisii de trei judecători, fapt care limitează capacitatea guvernului australian de a face apel, în cazul unei decizii favorabile tenismenului.

UPDATE 15 ianuarie, 07:57: Novak Djokovic a fost preluat de autoritățile australiene și condus înspre Hotelul Park din Carlton, unde a petrecut săptămâna trecută 5 nopți. Djokovic va mai dormi o noapte în hotelul în care mai sunt cazați 33 de refugiați care caută azil, urmând ca mâine să afle decizia finală cu privire la dreptul său de ședere în Australia.

UPDATE 19:00: Secretarul de Sănătate din Vojvodina declară că testul PCR făcut de Novak Djokovic în data de 16 decembrie este valid. „Ce a făcut după aceea nu e o întrebare pe care să mi-o adresați mie,” a declarat acesta, notează ziaristul sârb, Sasa Ozmo.

UPDATE 14:57: Oficialii turneului au anunțat că Novak Djokovic ar trebui să joace luni, în prima zi de concurs.

UPDATE 13:23: Decizia programată pentru duminică înseamnă și imposibilitatea autorităților australiene de a-l deporta pe Djokovic până în momentul finalizării procesului juridic.

UPDATE 13:11: Din ultimele informații, Novak Djokovic va fi reținut din nou în cursul zilei de sâmbătă, urmând să fie judecat duminică, 16 ianuarie. În cel mai probabil caz, sârbul va fi cazat din nou în hotelul Park din cartierul Carlton.

UPDATE 12:44: Principalul caz susținut de echipa de avocați a numărului 1 ATP se învârte în jurul discrepanței dintre motivele pentru care lui Novak Djokovic i-a fost refuzată viza întâia oară, în aeroport și motivele exprimate de Ministrul Imigrării, Alex Hawke.

UPDATE 12:37: Avocații lui Novak Djokovic afirmă că „surescitarea din rândul comunității anti-vacciniste” este unul dintre motivele pentru care viza lui Djokovic a fost anulată. Au numit acest fenomen „irațional” și cred că va căpăta amploare, în cazul în care Djokovic ar fi deportat.

UPDATE 12:27: „Suntem în această situație din cauza timpului pe care ministrul și l-a acordat. Ne mișcăm cât de repede cu putință,” a declarat un avocat de-al lui Novak Djokovic, dornic să rezolve situația până duminică, 16 ianuarie.

UPDATE 12:20: Avocații lui Novak Djokovic confirmă că clientul lor nu a fost trimis în detenție.

UPDATE 12:12: Novak Djokovic nu va fi deportat mai devreme de sâmbătă, 15 ianuarie, ora 05:00, fus orar românesc, la cererea judecătorului Anthony Kelly. Acesta l-a invitat pe Djokovic la un interviu cu oficialii Ministerului Imigrării, programat mâine.

UPDATE 11:28: Djokovic se va prezenta din nou la tribunal în această zi. La ora 20:45, ora locală (11:45, fus orar românesc), liderul ATP va fi din nou judecat de Anthony Kelly, judecătorul care a decis inițial reinstaurarea vizei sale și obligația statului australian de a-i plăti sârbului costurile de judecată.

UPDATE 10:39: Novak Djokovic nu va fi arestat, nici ținut în detenție până mâine, când va avea un interviu cu oficialii Ministerului Imigrării.

UPDATE 10:05: Prima reacție oficială a prim-ministrului australian, Scott Morrison: „Australienii au făcut multe sacrificii în această pandemie și se așteaptă, pe bună dreptate, ca acele sacrificii să fie protejate. Asta face ministrul Alex Hawke luând această decizie,” a comunicat prim-ministrul Scott Morrison.

UPDATE 09:54: Jurnalistul localnic Paul Sakkal informează că avocații lui Novak Djokovic și-au acordat timp de gândire pentru a stabili modul în care vor continua acest proces. Au primit documentele oficiale în urmă cu aproximativ 50 de minute. Dacă vor face apel, își doresc un proces cu termene limită strânse, astfel încât cazul să fie soluționat până duminică, în condițiile în care Openul Australian începe luni.

UPDATE 09:35: Sursele BBC indică faptul că Ministrul Imigrării, Alex Hawke consideră că sunt șanse mari ca o interdicție de 3 ani pe teritoriul Australiei să i se aplice lui Novak Djokovic.

UPDATE 09:33: Novak Djokovic este în arest și va fi deportat, în cazul în care avocații săi nu vor face apel, informează Stuart Fraser, jurnalist The Times.

UPDATE 09:05: „Astăzi mi-am exercitat puterea pe baza articolului 133C al Actului Migrației pentru a anula viza domnului Novak Djokovic, în baza interesului public,” se arată în comunicatul oficial redactat de Ministrul Imigrării.

UPDATE 09:02: Avocații lui Novak Djokovic au anunțat că vor face apel în cazul anulării vizei, fapt confirmat.

UPDATE 14 ianuarie 08:59: Ministrul Imigrației, Alex Hawke a luat decizia de a-i anula viza lui Novak Djokovic. Avocații liderului ATP pot face recurs. Rămâne deocamdată neclar dacă Djokovic va fi deportat sau nu.

UPDATE 08:17: Autoritățile spaniole investighează intrarea ilegală a lui Novak Djokovic pe teritoriul țării, în cursul lunii decembrie 2021. Liderul ATP a părăsit Serbia pentru a se deplasa în Spania, la Marbella, unde deține o casă în a cărei curți are construit un teren de tenis, pe care s-a antrenat pentru Openul Australian. Ministerul Afacerilor Externe din Spania le interzice cetățenilor sârbi nevaccinați să intre pe teritoriul țării.

Breaking news: COPE reports that the Spanish Government is now investigating whether unvaccinated Novak Djokovic entered the country ilegally in late December. — Gaspar Ribeiro Lança (@gasparlanca) January 12, 2022

UPDATE 08:13: La finalul tragerii la sorți, directorul turneului, Craig Tiley a refuzat să răspundă la întrebările jurnaliștilor interesați de soarta lui Novak Djokovic.

UPDATE 07:36: Novak Djokovic este inclus în tragerea la sorți a tabloului principal și a aflat că va juca împotriva compatriotului Miomir Kecmanovic în primul tur al Openului Australian, ediția 2022.

UPDATE 07.08: Contrar așteptărilor prim-ministrul Scott Morrison nu a făcut nicio declarație privitoare la situația lui Novak Djokovic. Se așteaptă noi detalii din partea organizatorilor turneului și din partea Ministrului Imigrării, Alex Hawke, care poate să anuleze viza sârbului.

UPDATE 13 ianuarie, 06:55: Oficialii Openului Australian au amânat tragerea la sorți a tabloului principal, în așteptarea conferinței de presă pe care o va susține prim-ministrul Scott Morrison.

UPDATE 09:18: Novak Djokovic scrie pe Instagram o explicație a aparițiilor sale în public după momentul în care a fost testat pentru COVID și precizează că falsul în declarații - omisiunea faptului că a călătorit în ultimele 14 zile înainte să facă deplasarea în Australia - a fost o greșeală umană a agentului său.

„Am fost asimptomatic și m-am simțit bine și nu am primit notificarea testului PCR pozitiv decât după eveniment. În următoarea zi, pe 18 decembrie am fost la centrul de tenis din Belgrad pentru un interviu pentru L'Equipe. Am anulat toate celelalte evenimente cu excepția aceluia. M-am simțit obligat și nu am vrut să îl dezamăgesc pe jurnalist, dar am asigurat distanța socială și am purtat mască", a explicat acesta.

UPDATE 12 ianuarie, 09:14: Într-un interviu acordat unei televiziuni australiene, mama lui Novak, Dijana Djokovic declară că fiul său „probabil nu a știut” că este infectat cu COVID în zilele în care a avut apariții în public.

„Nu a știut, probabil că nu a știut. Când și-a dat seama că e pozitiv, a intrat în izolare. Nu pot să spun nimic despre asta. Cel mai bine e să îl întrebați pe el,” a declarat Dijana Djokovic pentru Sunrise.

UPDATE 17:14: Fostul antrenor al lui Novak Djokovic, Boris Becker mărturisește că a vorbit cu „Nole” și spune că starea de spirit a sârbului se îmbunătățește.

„Am vorbit cu Novak, mi-a mulțumit pentru susținerea arătată. În mod clar, este încă în stare de șoc după ce s-a întâmplat în ultimele șase zile. Este un tânăr remarcabil, starea lui de spirit se îmbunătățește. S-a antrenat la miezul nopții, asta spune totul despre cum este el. Este un om diferit, vede lumea într-un mod diferit. Poate că nu ești de acord cu tot ce face, dar trebuie să-l respecți.

În mod clar, pregătirea lui este deosebit de proastă. Nu cred că s-a mai aflat într-o situație atât de dificilă înaintea unui turneu de Grand Slam, dar așa stau lucrurile,” a dezvăluit Becker pentru BBC.

UPDATE 09:33: Novak Djokovic a făcut cel de-al doilea antrenament pe Arena Rod Laver. Jurnalistul Ben Rothenberg, aflat la Melbourne afirmă că organizatorii turneului au oprit fluxul live al camerelor care supraveghează terenul de joc în timpul sesiunii de antrenament făcute de sârb. Înainte de a ieși pe teren, Djokovic ar fi intrat în sala de forță și a fost privit îndelung, într-o tăcere stranie de ceilalți jucători, adaugă Rothenberg, potrivit unei surse proprii.

UPDATE 11 ianuarie, 09:12: Djokovic a declarat pe propria răspundere că nu a călătorit cu 14 zile înainte de sosirea la Melbourne, lucru care ar fi fals. Acesta era la Belgrad pe 16 decembrie, când a fost testat pozitiv cu COVID-19, dar ar fi zburat în Spania imediat după Crăciun, lucru pe care nu l-ar fi menționat.

Publicația mai sus citată menționează că Guvernul din Australia studiază cazul sârbului care deține nouă titluri la Australian Open, record all-time, și urmează să ia o decizie cel târziu miercuri. Dacă a completat cu bună știință greșit acel formular, Djokovic riscă să stea după gratii până la 12 luni.

UPDATE 15:46: Când a fost întrebat despre testul PCR cu rezultat pozitiv al lui Novak Djokovic din 16 decembrie, Djordje Djokovic a răspuns: „Conferința de presă se încheie aici, vă mulțumim pentru atenție.” În zilele următoare, Novak Djokovic a fost fotografiat participând la mai multe evenimente, printre care o vizită făcută la propriul centru de tenis, unde le-a oferit cadouri copiilor fără să poarte mască în spații închise.

UPDATE 15:31: Novak Djokovic a făcut primul antrenament în Arena Rod Laver în 2022.

„Sunt mulțumit și recunoscător că judecătorul a invalidat anularea vizei mele. În ciuda a tot ce s-a întâmplat, vreau să rămân și să încerc să concurez la Australian Open. Rămân concentrat pe acest lucru. Am zburat aici pentru a juca într-unul din cele mai importante evenimente pe care le jucăm în fața unor fani minunați,” a scris Novak Djokovic pe Twitter, în descrierea unei imagini în care se prezintă pe suprafața de joc, alături de membrii staff-ului său.

I’m pleased and grateful that the Judge overturned my visa cancellation. Despite all that has happened,I want to stay and try to compete @AustralianOpen

UPDATE 15:21: Dijana Djokovic a declarat că fiul său, Novak a fost torturat și abuzat. Mama liderului ATP insistă că vom auzi mai multe detalii despre tratamentul pe care australienii l-au folosit asupra sârbului.

UPDATE 15:19: Srdjan Djokovic continuă seria declarațiilor laudative la adresa fiului său: „Novak e o stâncă, din punct de vedere psihic. Nu a ofensat pe nimeni. Întotdeauna încearcă să ajute,” a menționat tatăl liderului ATP.

„Suntem ființe umane, avem drepturi și voie să ne exprimăm opiniile. Nu trebuie să suferim pentru asta,” a declarat Srdjan Djokovic.

UPDATE 15:14: „Novak nu a făcut nimic în afara legilor Australiei, dar a fost maltratat într-un mod în care nu voi putea uita niciodată. Sunt lucruri care rămân cu tine, ca mamă, pentru totdeauna,” a afirmat mama lui Novak, Dijana Djokovic.

„La un moment dat, i-au luat telefonul și nu am putut comunica cu el. Sunt sigură că toate mamele vor înțelege cât de îngrijorată am fost,” a adăugat Dijana Djokovic. Unchiul său, Goran speră ca nepotul său să poată să găsească suficientă putere pentru a participa și a câștiga Openul Australian.

UPDATE 15:12: Novak Djokovic a făcut deja primul antrenament, imediat după eliberare, anunță Djordje Djokovic.

UPDATE 15:08: „Vă mulțumim tuturor de pretutindeni, oamenii au sărit în apărarea lui Novak. Am văzut imagini cu persoanele strânse în fața centrului de detenție. Îi mulțumim judecătorului Kelly, care a fost riguros și neutru,” a spus Djordje Djokovic, fratele liderului ATP.

UPDATE 15:05: „Motivul pentru care ne-am adunat aici este să sărbătorim victoria lui Djokovic. A câștigat, s-a făcut dreptate,” a declarat Srdjan Djokovic în deschiderea conferinței de presă.

UPDATE 13:41: Informația potrivit căreia Novak Djokovic ar fi fost arestat, lansată de tatăl său, Srdjan a fost invalidată de sursele guvernului australian și ale Federației Australiene de Tenis.

UPDATE 13:05: Novak Djokovic va susține o conferință de presă de familie, de la ora 15:00, ora României. Aceasta va fi transmisă online și va începe la miezul nopții în Melbourne.

UPDATE 13:04: Fanii lui Novak Djokovic sărbătoresc această primă victorie obținută de favoritul lor la Melbourne în 2022. Viza sârbului ar putea fi în continuare anulată, dar Ministrul Imigrației, Alex Hawke a anunțat că își va acorda timp de gândire pentru a lua o decizie finală în zilele următoare.

UPDATE 13:02: Violențe pe străzile din Melbourne între manifestanți și poliția locală. Din informațiile publicate de The Guardian, în mulțime au fost prezenți și copii.

UPDATE 12:32: Ministrul Imigrării, Alex Hawke nu va lua decizia finală asupra situației lui Novak Djokovic în această zi, notează The Guardian. Cazul rămâne deschis și ar putea fi soluționat în zilele următoare.

UPDATE 12:25: Novak Djokovic și avocații săi au părăsit tribunalul într-o mașină care și-a făcut cu mari dificultăți loc printre zecile de oameni veniți pe stradă pentru a-și arăta sprijinul față de tenismenul favorit.

UPDATE 12:21: Din ultimele informații, Paul Sakkal - jurnalist localnic - anunță că Novak Djokovic va fi un om liber începând cu această zi, guvernul alegând să nu ia decizia de a-l deporta în această seară. Ministrul Imigrării a avut 4 ore la dispoziție pentru a-i anula viza sârbului, dar va putea lua aceeași hotărâre mâine sau în zilele următoare.

UPDATE 11:59: Oamenii adunați pe stradă s-au strâns în jurul unei mașini care a ieșit din parcarea clădirii în care se află birourile avocaților lui Novak Djokovic, iar poliția a intervenit cu gaze lacrimogene pentru a facilita circulația automobilului.

UPDATE 11:57: Mai mulți sârbi din Australia au ieșit pe străzi, strângându-se în fața birourilor avocaților lui Novak Djokovic pentru a-și manifesta susținerea față de numărul 1 ATP, strigând: „Eliberați-l pe Nole!”

UPDATE 11:53: The Guardian rezumă întâmplările din această dimineață:

Novak Djokovic a câștigat apelul, iar anularea vizei sale a fost invalidată, prin urmare a fost eliberat din detenție.

Ministrul Imigrării, Alex Hawke ar putea interveni și ar putea anula din nou viza sârbului, caz în care ar urma să fie deportat în Serbia.

Numărul 1 mondial se află alături de avocații săi în Melbourne și iau în considerare opțiunile care le stau la dispoziție.

Tatăl lui Novak, Srdjan Djokovic a susținut că fiul său a fost arestat, dar spusele sale nu au fost confirmate oficial deocamdată.

UPDATE 10:44: Surse din guvernul australian anunță că o anulare a vizei și deportarea lui Djokovic nu va coincide neapărat cu interdicția sârbului timp de 3 ani pe teritoriul australian. Reprezentanții guvernului nu cred că scutirea de vaccinare ar fi validă, din acest motiv luând în considerare anularea vizei sale.

UPDATE 10:41: Novak Djokovic a făcut un test PCR în data de 16 decembrie, iar rezultatul a sosit după ora 20, lucru care confirmă că Novak Djokovic le-a acordat premii copiilor din propriul centru de tenis în data de 17, intrând în contact cu aceștia fără mască, în spații închise, deși știa că era în acel moment infectat cu coronavirus.

UPDATE 10:35: Fratele lui Novak, Djordje Djokovic confirmă că Novak și avocații ar fi auzit despre intențiile australienilor de a-l aresta: „Ce putem face e să publicăm acest lucru peste tot pe rețelele sociale. Vor să îl prindă și să îl închidă pe Novak din nou. Acum, Novak e cu avocații săi în camera în care a avut loc procesul, analizând opțiunile care le stau la dispoziție,” a spus Djordje Djokovic, informează Sasa Ozmo.

UPDATE 10:30: Poliția s-a deplasat la biroul avocaților lui Novak Djokovic, iar câteva microbuze albe au intrat în parcarea subterană, informează Oliver Brown, jurnalist The Telegraph. Sursele locale anunță că poliția federală îl va aresta pe liderul ATP. Ministrul Imigrării, Alex Hawke are mai puțin de 4 ore la dispoziție pentru a lua decizia finală cu privire la viza sârbului.

UPDATE 10:04: Autoritățile australiene au trecut peste decizia judecătorului Anthony Kelly de a-i acorda drept de ședere lui Novak Djokovic și l-au arestat, urmând să îl deporteze, informează numeroase surse din Serbia. Vestea a fost livrată de tatăl lui Novak, Srdjan Djokovic, care anunță că evenimentul ar fi avut loc în urmă cu mai puțin de două ore.

UPDATE 8:53: Procesul s-a încheiat, dar situația lui Novak Djokovic este în continuare nesigură. În cazul în care decizia luată de judecător va rămâne în picioare, sârbul va putea rămâne în Australia și are dreptul de a participa la turneu; în cazul în care autoritățile vor lua din nou decizia de a-i anula viza, numărul 1 ATP nu va putea intra pe teritoriul Australiei în următorii 3 ani.

UPDATE 8:45 Avocatul guvernului, Chris Tran, a dezvăluit că ministerul imigrărilor din Australia poate să ia în calcul anularea vizei lui Djokovic! Ministrul are puterea de a anula vize indiferent de motiv în legea imigrărilor din Australia, astfel că sârbul ar putea reveni în aceeași șituație.

Avocatul nu a menționat însă care sunt acuzațiile pe baza cărora i-ar fi anulată din nou viza lui Djokovic. Judecătorul a punctat că dacă ministrul ia această decizie, atunci Djokovic poate fi interzis timp de 3 ani din Australia, informează BBC.

UPDATE 8:40 În ciuda deciziei luate de judecător, guvernul din Australia se arată pregătit să îi reanuleze viza și să îl rețină din nou pe Novak Djokovic, informează jurnalistul Ben Rothenberg.

UPDATE 08:25 Judecătorul Anthony Kelly a decis ca Djokovic să fie eliberat din detenția pentru imigranți în 30 de minute. Decizia de anulare a vizei urmează să fie anulată, iar guvernul din Australia va trebui să plătească costurile.

UPDATE 08:20 Argumentul folosit de guvernul din Australia, pentru a refuza viza lui Djokovic, conform jucătorului Kelly, este unul simplu: „Prezența sa în Australia reprezintă sau ar putea fi un risc al siguranței comunității australiene”.

De menționat este faptul că avocații lui Djokovic au inițiat viza argumentând că funcționarii de la graniță nu i-au notificat într-un mod corespunzător și explicit de intenția de a-i anula viza.

UPDATE 08:10 Unele voci susțin că judecătorul pare a fi de partea liderului ATP. Avocații lui Djokovic au vorbit timp de trei ore, în timp ce guvernul doar 30 de minute.

UPDATE 08:00 Procesul a început cu o victorie pentru Novak Djokovic, după ce judecătorul Kelly i-a permis acestuia să părăsească hotelul de carantinare și să se mute într-o locație menționată de avocatul său.

Judecătorul a anunțat ulterior o pauză, în urma a trei ore de audieri, iar procesul a fost reluat în jurul orelor 6:30 (n.r. ora României). În ciuda faptului că șederea lui Novak Djokovic se încheia la 4 PM, judecătorul Anthony Kelly a extins ordinul de ședere a acestuia până la 8 PM (n.r. ora 13:00 a României).

Procesul este pus pe pauză, la cererea avocatului Commonwealthului.

Judge Anthony Kelly has extended the orders which allow Djokovic to stay in Melbourne while his appeal is heard until 8pm. They were due to expire at 4pm.

UPDATE 12:17: Directorul Openului Australian, Craig Tiley a oferit un prim interviu de la sosirea lui Novak Djokovic în Australia. Spune că vorbele Ministrului Sănătății, Greg Hunt nu trebuie luate precum „evanghelia”; Federația Australiană de Tenis a fost prinsă într-un haos birocratic; dezvăluie că a fost șocat să afle despre fiascoul prin care a trecut Djokovic la aeroport, aflându-se în dialog cu agentul lui Djokovic pe durata întregii nopți, informează Paul Sakkal.

UPDATE 10:02: Șeful de sănătate al statului Victoria, Bret Sutton a afirmat că infectarea cu coronavirus reprezintă un criteriu valid pentru scutirea de vaccinare, informează The Age.

UPDATE 10:00: Potrivit unor noi scrisori oficiale ajunse în presă, autoritățile federale au spus că statul Victoria va aproba scutirile de vaccinare, iar oficialii Federației Australiene de Tenis i-ar fi avertizat pe guvernanți de fiascoul care se va produce în cazul în care aceștia nu vor verifica documentele lui Novak Djokovic înainte de sosire.

UPDATE 09:10: Amânarea procesului a fost refuzată, prin urmare știm cu siguranță că decizia finală va veni în cursul dimineții de luni, 10 ianuarie. La ora 01:00, ora României, avocații lui Djokovic își vor prezenta cazul, urmând ca judecătorul să pronunțe sentința în jurul orei 06:00.

UPDATE 9 ianuarie, 08:54: Autoritățile de la Melbourne au decis suplimentarea numărului de polițiști care păzesc zona hotelului Park Carlton, unde este cazat liderul ATP. Procesul final care va decide soarta numărului 1 mondial se va desfășura în mai puțin de 24 de ore din acest moment.

UPDATE 22:25 Procesul lui Novak Djokovic cu autoritățile din Australia va avea loc luni, iar acesta se va desfășura într-un mod cu totul surprinzător. Jurații au decis ca procesul să fie transmis live, în toată lumea.

Motivul din spatele deciziei este dorința de transparență pe care autoritățile vor să o arate, fiind un caz mediatizat pe toată planeta. Procesul se va desfășura luni, 10 ianuarie, începând cu 01:00 dimineața, ora României, conform celor de la sport.blics.

UPDATE 15:27: Sârbii din Melbourne continuă să își manifeste susținerea față de favoritul lor. Au cântat un cântec patriotic în fața hotelului la care e cazat liderul mondial.

UPDATE 10:50: Liderul ATP ar fi ratat deadline-ul pentru trimiterea dosarului de aplicare la scutirea de vaccinare. Infectat a doua oară cu COVID în 16 decembrie - lucru care stă la baza scutirii medicale oferite de comisiile sanitare - termenul limită de expediere a dosarelor de aplicare a fost 10 decembrie 2021. În baza regulamentului Openului Australian, Novak Djokovic nu are multe argumente pentru a-și susține participarea în ediția 2022.

UPDATE 10:47: Potrivit ultimelor informații, Novak Djokovic a fost prezent la o lansare de timbre în data de 16 decembrie, când ar fi avut l