NOUL CLASAMENT WTA! Romania are din nou doua tenismene in TOP 100 WTA. Cum arata TOP 10 inainte de US Open

WTA a publicat noul clasament WTA!

Marcu Czentye

Romania are din nou doua jucatoare in top 100 WTA: Simona Halep si Irina Begu. Desi nu suna ca o veste buna, avand in vedere anii precedenti, in care tara noastra era reprezentata adeseori de peste 5 tenismene in primele 100, este un pas inainte, in comparatie cu saptamana trecuta, cand Simona Halep a ramas singura jucatoare din Romania prezenta in prima suta WTA.

Desi a pierdut in turul doi al calificarilor de la US Open, victoria din primul tur si punctele neaparate de celelalte competitoare au dus la urcarea Irinei Begu in clasament, pana pe locul 92. In schimb, Simona Halep si-a pastrat acelasi loc in ierarhia WTA, anume pozitia cu numarul 4.

Pe ce locuri se situeaza romancele in clasamentul WTA

• Simona Halep, nr. 4

• Irina Begu, nr. 92

• Monica Niculescu, nr. 105

• Sorana Cirstea, nr. 106

• Mihaela Buzarnescu, nr. 129

• Patricia Maria Tig, nr. 137

• Ana Bogdan, nr. 152

• Elena-Gabriela Ruse, nr. 177

• Irina Bara, nr. 191

• Jacqueline Cristian, nr. 206

• Laura Ioana Paar, nr. 237

• Alexandra Cadantu, nr. 253

Pe langa jucatoarele mentionate mai sus, Romania mai are inca 9 jucatoare in top 500 WTA, si anume: Gabriela Talaba, Irina Fetecau, Georgia Craciun, Ioana Loredana Rosca, Nicoleta Dascalu, Miriam Bulgaru, Ilona-Georgiana Ghioroaie, Cristina Dinu si Andreea Rosca.

Cum arata top 10 WTA, actualizat luni, 26 august 2019

1. Naomi Osaka, 6606 puncte

2. Ashleigh Barty, 6501 puncte

3. Karolina Pliskova, 6315 puncte

4. Simona Halep, 4743 de puncte

5. Elina Svitolina, 4492 de puncte

6. Petra Kvitova, 4386 de puncte

7. Kiki Bertens, 4325 de puncte

8. Serena Williams, 3935 de puncte

9. Madison Keys, 3267 de puncte

10. Sloane Stephens, 3189 de puncte

Cum poate urca Simona Halep pe primul loc WTA dupa US Open 2019

Simona Halep ar putea reveni in fruntea clasamentului WTA dupa aceasta editie a Openului American, insa jucatoarea din Constanta nu depinde numai de rezultatele sale.

Pentru a reveni pe locul 1 in clasamentul WTA, Simona Halep are nevoie ca urmatoarele conditii sa se indeplineasca:

• Simona Halep sa castige turneul

• Ashleigh Barty sa nu se califice in semifinale

• Karolina Pliskova sa nu se califice in finala

Simona Halep va debuta la US Open marti, 27 august, in jurul orei 20:00, impotriva americancei Nicole Gibbs, numarul 135 WTA, cu 459 de puncte.