"Daca va veni langa mine, voi putea castiga noi Grand Slamuri". Omul pe care Simona Halep il vrea alaturi in aventura sa catre revenirea pe locul 1 WTA

Simona Halep crede ca alaturi de Darren Cahill ar putea castiga si alte titluri de Grand Slam.

Simona Halep a oferit noi declaratii despre parteneriatul sau cu Darren Cahill. Conform celui mai nou interviu aparut, interventia Simonei la Garantat 100%, sportiva din Romania s-ar bucura de revenirea australianului in loja sa, din pozitia de antrenor si considera ca Darren ar putea sa o ajute in vederea castigarii altor turnee de mare slem.

Simona Halep: "Imi doresc tare mult ca Darren Cahill sa vina inapoi, iar daca ar veni as putea fi capabila sa mai castig grand slam-uri"

In acelasi interviu, Simona a declarat ca intuitia ii spune ca Darren Cahill va reveni ca antrenor al sau. Ea isi doreste acest lucru, insa ramane de vazut daca cei doi se vor reuni in mod oficial. Raspunsul va veni dupa incheierea US Open 2019.

Despre antrenorul ei actual, Daniel Dobre, Simona Halep a avut doar cuvinte de lauda: "Daniel Dobre este trup si suflet alaturi de mine si de echipa mea".

Cat despre Ion Tiriac, Simona Halep a declarat ca il considera "supra-antrenor, mentor si sfatuitor", conform spuselor moderatorului Catalin Stefanescu, dar ca nu impartaseste viziunea fostului tenismen roman in ceea ce priveste lungimea antrenamentelor: "Tiriac mi-a spus sa ma antrenez 4-6 ore pe zi. Eu ma antrenez mai putin, dar mai intens".

In final, Simona Halep si-a laudat intreaga echipa, inclusiv preparatorul fizic, Theo Cercel. Despre modul lojei sale de a o incuraja, Simona Halep a spus urmatoarele:

"Nu imi place ca loja mea sa ma incurajeze in exces. Imi place sa fie liniste, sa primesc incredere si siguranta ca totul e ok", a conchis Halep.