US OPEN 2019 CALCULE: Cum poate reveni Simona Halep pe locul 1 WTA la finalul turneului! Revenirea in varf nu depinde numai de castigarea trofeului

Simona Halep poate reveni pe locul 1 WTA dupa US Open, dar sansele sunt destul de mici.

Exista o mica probabilitate ca Simona Halep sa urce pe locul 1 WTA dupa finalul Openului American, editia 2019. Vestea nefasta consta in faptul ca revenirea Simonei pe prima pozitie a clasamentului nu depinde in totalitate numai de ea. Simona ar putea castiga trofeul si, in ciuda acestei performante, sa nu urce pe primul loc imediat dupa incheierea competitiei.

Cerintele revenirii Simonei Halep pe locul intai WTA sunt urmatoarele:

• Simona Halep sa castige turneul

• Ashleigh Barty, nr. 2 WTA sa nu treaca mai departe de faza sferturilor de finala

• Karolina Pliskova, nr. 3 WTA sa nu se califice in finala competitiei

Cum arata top 10 WTA inaintea US Open

1. Naomi Osaka, Japonia – 6606 puncte

2. Ashleigh Barty, Australia – 6501 puncte

3. Karolina Pliskova, Cehia – 6315 puncte

4. Simona Halep, Romania – 4743 de puncte

5. Elina Svitolina, Ucraina – 4492 de puncte

6. Petra Kvitova, Cehia – 4386 de puncte

7. Kiki Bertens, Olanda – 4325 de puncte

8. Serena Williams, SUA – 3935 de puncte

9. Madison Keys, SUA – 3267 de puncte

10. Sloane Stephens, SUA – 3189 de puncte

Favoritele la castigarea US Open

Potrivit caselor de pariuri, Serena Williams este favorita #1 la castigarea turneului de la Flushing Meadows. In viziunea bookmakerilor, Simona Halep este a doua, urmata de Naomi Osaka – campioana en-titre – si de Ashleigh Barty. Madison Keys, campioana de la Cincinnati este cotata cu a sasea sansa, in timp ce Bianca Andreescu ocupa locul al 7-lea in previziunile acestora.

US Open va avea loc intre 26 august-8 septembrie. Exceptand-o pe Simona Halep, Romania va avea alti 6 reprezentanti calificati direct pe tablourile principale.