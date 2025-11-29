Gabriela Ruse (28 de ani, 101 WTA) s-a calificat în finala turneului ITF W75 de la Trnava, Slovacia.
Sportiva din București a cedat un singur game în confruntarea cu Aliona Falei, jucătoare în vârstă de 21 de ani, clasată pe locul 335 în ierarhia mondială.
Gabriela Ruse, victorie cu 6-1, 6-0 în semifinalele turneului ITF de la Trnava
Cele patru succese legate de Ruse la Trnava îi permit revenirea în top 100 WTA, înainte de ultimele zile ale sezonului de tenis.
În clasamentul WTA LIVE, Gabriela Ruse urcă patru poziții, până pe a 97-a, înainte de finala competiției, programată duminică, 30 noiembrie, împotriva cehoaicei Lucie Havlickova (20 de ani, 325 WTA).
Revenirea în top 100 WTA, avantaj psihologic pentru Gabriela Ruse
Întoarcerea în prima sută de jucătoare, în circuitul de elită al tenisului feminin înseamnă un obiectiv îndeplinit pentru jucătoarea din țara noastră.
România nu doar că se va putea mândri cu statutul de țară care va avea trei sau mai multe jucătoare în top 100 mondial, la finele anului; succesul marchează o reușită psihologică notabilă pentru Gabriela Ruse, care a suferit enorm, în cele trei ore de joc ale primului meci disputat la Trnava. Împotriva ocupantei locului 522 în clasamentul WTA, Julie Pastikova (17 ani), Ruse a luptat intens pentru a se impune scor 6-4, 6-7 (6), 6-2, o victorie importantă mai ales în contextul în care sportiva din România pierduse, în Luxemburg, săptămâna trecută, o confruntare cu Eva Bennemann, clasată pe locul 568 în ierarhia lumii, la ora desfășurării jocului.