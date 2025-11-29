GALERIE FOTO Gabriela Ruse s-a calificat cu un scor nimicitor în finala turneului ITF de la Trnava

Gabriela Ruse s-a calificat cu un scor nimicitor &icirc;n finala turneului ITF de la Trnava Tenis
Marcu Czentye
Data publicarii:
Data actualizarii:

Gabriela Ruse, în formă în ultimele zile ale sezonului de tenis.

TAGS:
Gabriela RuseTrnavaTenis ITFfinalaTenis RomaniaTOP 100 WTA
Din articol

Gabriela Ruse (28 de ani, 101 WTA) s-a calificat în finala turneului ITF W75 de la Trnava, Slovacia.

Sportiva din București a cedat un singur game în confruntarea cu Aliona Falei, jucătoare în vârstă de 21 de ani, clasată pe locul 335 în ierarhia mondială.

Gabriela Ruse, victorie cu 6-1, 6-0 în semifinalele turneului ITF de la Trnava

Cele patru succese legate de Ruse la Trnava îi permit revenirea în top 100 WTA, înainte de ultimele zile ale sezonului de tenis.

În clasamentul WTA LIVE, Gabriela Ruse urcă patru poziții, până pe a 97-a, înainte de finala competiției, programată duminică, 30 noiembrie, împotriva cehoaicei Lucie Havlickova (20 de ani, 325 WTA).

Gabriela Ruse

  • Gabriela ruse strigat privire
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

Revenirea în top 100 WTA, avantaj psihologic pentru Gabriela Ruse

Întoarcerea în prima sută de jucătoare, în circuitul de elită al tenisului feminin înseamnă un obiectiv îndeplinit pentru jucătoarea din țara noastră.

România nu doar că se va putea mândri cu statutul de țară care va avea trei sau mai multe jucătoare în top 100 mondial, la finele anului; succesul marchează o reușită psihologică notabilă pentru Gabriela Ruse, care a suferit enorm, în cele trei ore de joc ale primului meci disputat la Trnava. Împotriva ocupantei locului 522 în clasamentul WTA, Julie Pastikova (17 ani), Ruse a luptat intens pentru a se impune scor 6-4, 6-7 (6), 6-2, o victorie importantă mai ales în contextul în care sportiva din România pierduse, în Luxemburg, săptămâna trecută, o confruntare cu Eva Bennemann, clasată pe locul 568 în ierarhia lumii, la ora desfășurării jocului.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
„Cel mai puternic om al lui Zelenski”, pus la punct de Maia Sandu dintr-un singur cuvânt. Președintele Ucrainei a rămas mut
&bdquo;Cel mai puternic om al lui Zelenski&rdquo;, pus la punct de Maia Sandu dintr-un singur cuv&acirc;nt. Președintele Ucrainei a rămas mut
ULTIMELE STIRI
FC Argeș - CFR Cluj ACUM, EUROGOL și PENALTY după un henț al lui Louis Munteanu! E jale &icirc;n Ardeal
FC Argeș - CFR Cluj ACUM, EUROGOL și PENALTY după un henț al lui Louis Munteanu! E jale în Ardeal
Tensiune la Milano! Chivu, furios pe șefi: mesaj tranșant și numele de 50 de milioane cerut urgent
Tensiune la Milano! Chivu, furios pe șefi: mesaj tranșant și numele de 50 de milioane cerut urgent
Ce l-a sfătuit Costel Pantilimon pe Radu Drăgușin! Fostul portar al lui Manchester City l-a analizat la Play on Sport (VOYO)
Ce l-a sfătuit Costel Pantilimon pe Radu Drăgușin! Fostul portar al lui Manchester City l-a analizat la Play on Sport (VOYO)
ACUM Manchester City - Leeds 2-0, LIVE pe VOYO ! Deschidere rapidă de scor
ACUM Manchester City - Leeds 2-0, LIVE pe VOYO ! Deschidere rapidă de scor
Corvinul, ce echipă! Trupa din Hunedoara răm&acirc;ne invincibilă după o nouă victorie spectaculoasă &icirc;n Liga 2
Corvinul, ce echipă! Trupa din Hunedoara rămâne invincibilă după o nouă victorie spectaculoasă în Liga 2
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Gigi Becali, reverență &icirc;n fața unui jucător de la FCSB: &rdquo;&Icirc;și dă viața pe teren, dar nu are cu cine! Sunt mulțumit de el&rdquo;

Gigi Becali, reverență în fața unui jucător de la FCSB: ”Își dă viața pe teren, dar nu are cu cine! Sunt mulțumit de el”

Plecare-șoc de la FCSB! Gigi Becali a făcut anunțul: &rdquo;Nu ne mai putem baza pe el&rdquo;

Plecare-șoc de la FCSB! Gigi Becali a făcut anunțul: ”Nu ne mai putem baza pe el”

Valeriu Iftime &icirc;și pune m&acirc;inile &icirc;n cap după anunțul lui Becali: &rdquo;Dacă face asta, pierd toți banii&rdquo;

Valeriu Iftime își pune mâinile în cap după anunțul lui Becali: ”Dacă face asta, pierd toți banii”

Abia &icirc;nființată, echipa-minune cu golgheter de la Dinamo e lider &icirc;n Liga 4 București cu 100% victorii și peste 100 de goluri &icirc;nscrise!

Abia înființată, echipa-minune cu golgheter de la Dinamo e lider în Liga 4 București cu 100% victorii și peste 100 de goluri înscrise!

Decizia luată de Siyabonga Ngezana, după ce a fost făcut praf de Valentin Crețu

Decizia luată de Siyabonga Ngezana, după ce a fost făcut praf de Valentin Crețu

Veste cruntă despre Schumacher

Veste cruntă despre Schumacher



Recomandarile redactiei
Tensiune la Milano! Chivu, furios pe șefi: mesaj tranșant și numele de 50 de milioane cerut urgent
Tensiune la Milano! Chivu, furios pe șefi: mesaj tranșant și numele de 50 de milioane cerut urgent
FC Argeș - CFR Cluj ACUM, EUROGOL și PENALTY după un henț al lui Louis Munteanu! E jale &icirc;n Ardeal
FC Argeș - CFR Cluj ACUM, EUROGOL și PENALTY după un henț al lui Louis Munteanu! E jale în Ardeal
Ce l-a sfătuit Costel Pantilimon pe Radu Drăgușin! Fostul portar al lui Manchester City l-a analizat la Play on Sport (VOYO)
Ce l-a sfătuit Costel Pantilimon pe Radu Drăgușin! Fostul portar al lui Manchester City l-a analizat la Play on Sport (VOYO)
Corvinul, ce echipă! Trupa din Hunedoara răm&acirc;ne invincibilă după o nouă victorie spectaculoasă &icirc;n Liga 2
Corvinul, ce echipă! Trupa din Hunedoara rămâne invincibilă după o nouă victorie spectaculoasă în Liga 2
Marea gafă făcută de Liverpool: &rdquo;Nu i-am &icirc;nțeles deloc! A fost o greșeală&rdquo;
Marea gafă făcută de Liverpool: ”Nu i-am înțeles deloc! A fost o greșeală”
Alte subiecte de interes
Rom&acirc;ncele și-au aflat adversarele la Wimbledon! &rdquo;Meci de foc&rdquo; pentru Gabriela Ruse
Româncele și-au aflat adversarele la Wimbledon! ”Meci de foc” pentru Gabriela Ruse
Doar 52 de minute! Gabriela Ruse s-a distrat &icirc;n calificările de la Roland Garros
Doar 52 de minute! Gabriela Ruse s-a distrat în calificările de la Roland Garros
Universitatea Craiova a ajuns la Trnava! Imagini din Slovacia cu jucătorii lui Mirel Rădoi
Universitatea Craiova a ajuns la Trnava! Imagini din Slovacia cu jucătorii lui Mirel Rădoi
Ieșire rară a lui Claudiu Răducanu. Fostul atacant a numit cel mai bun antrenor din Superliga: Mă bucur pentru el, a demonstrat din nou
Ieșire rară a lui Claudiu Răducanu. Fostul atacant a numit cel mai bun antrenor din Superliga: "Mă bucur pentru el, a demonstrat din nou"
După sute de meciuri &icirc;n fotbalul mare, Diego Forl&aacute;n s-a apucat de tenis profesionist: cum se descurcă uruguayanul
După sute de meciuri în fotbalul mare, Diego Forlán s-a apucat de tenis profesionist: cum se descurcă uruguayanul
Ce se &icirc;nt&acirc;mplă cu Jaqueline Cristian, după ce a pierdut finala turneului ITF W100 de la Valencia&nbsp;
Ce se întâmplă cu Jaqueline Cristian, după ce a pierdut finala turneului ITF W100 de la Valencia 
CITESTE SI
Un rom&acirc;n a fost arestat preventiv după ce a trimis un colet din Spania &icirc;n Rom&acirc;nia. Ce se afla &icirc;n interiorul pachetului

stirileprotv Un român a fost arestat preventiv după ce a trimis un colet din Spania în România. Ce se afla în interiorul pachetului

Trei zodii &icirc;și schimbă destinul &icirc;ncep&acirc;nd cu finalul lunii noiembrie. Deschiși la nou, nativii vor primi, &icirc;n sf&acirc;rșit, tot ce &icirc;și doresc

protv Trei zodii își schimbă destinul începând cu finalul lunii noiembrie. Deschiși la nou, nativii vor primi, în sfârșit, tot ce își doresc

Sănătatea și transporturile primesc bani &icirc;n plus la rectificare. Finanțele răm&acirc;n cu un buget redus după scăderea dob&acirc;nzilor

stirileprotv Sănătatea și transporturile primesc bani în plus la rectificare. Finanțele rămân cu un buget redus după scăderea dobânzilor

Cei mai mari producători de ciocolată din Rom&acirc;nia, scoși la v&acirc;nzare. Patronii austrieci caută cumpărători din Coreea de Sud

stirileprotv Cei mai mari producători de ciocolată din România, scoși la vânzare. Patronii austrieci caută cumpărători din Coreea de Sud

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Ulberg vs Reyes


00:00
UFC
UFC Fight Night: Lopes vs Silva


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!