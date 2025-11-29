Gabriela Ruse (28 de ani, 101 WTA) s-a calificat în finala turneului ITF W75 de la Trnava, Slovacia.

Sportiva din București a cedat un singur game în confruntarea cu Aliona Falei, jucătoare în vârstă de 21 de ani, clasată pe locul 335 în ierarhia mondială.

Gabriela Ruse, victorie cu 6-1, 6-0 în semifinalele turneului ITF de la Trnava

Cele patru succese legate de Ruse la Trnava îi permit revenirea în top 100 WTA, înainte de ultimele zile ale sezonului de tenis.

În clasamentul WTA LIVE, Gabriela Ruse urcă patru poziții, până pe a 97-a, înainte de finala competiției, programată duminică, 30 noiembrie, împotriva cehoaicei Lucie Havlickova (20 de ani, 325 WTA).

