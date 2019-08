Simona Halep a pierdut noaptea trecuta cu Madison Keys in optimi la Cincinnati, 1-6; 6-3; 5-7.

Simona Halep a ratat ambele turnee americane unde anul trecut a reusit performante importante. Anul trecut, Simona Halep castiga la Rogers Cup si pierdea finala de la Cincinnati. Anul acesta se vede eliminata inca din optimi, dupa un meci disputat cu americanca Madison Keys. A fost o lupta pe cinste in trei seturi, castigata insa in cele din urma de jucatoarea din SUA.



Simona Halep ramane pe locul 4 in clasamentul WTA!

Desi a pierdut puncte importante la cele doua turnee americane, Simona Halep profita de conjunctura si isi va mentine locul pe pozitia 4 in clasamentul WTA. Cum Petra Kvitova si Kiki Bertens au fost si ele eliminate rapid, doar Elina Svitolina o mai putea depasi pe Simona Halep in clasamentul WTA in urma turneului de la Cincinnati. Ucraineanca a pierdut si ea azi noapte cu Sofia Kenin din SUA, 3-6; 6-7.



Urmeaza US Open, puncte de castigat!

Simona Halep e la aproape 2000 de puncte in urma jucatoarelor din top 3 mondial, insa diferenta poate fi recuperata cu un rezultat bun la US Open, turneu care incepe din 26 august. Simona Halep a fost eliminata anul trecut in primul tur, astfel ca orice performanta mai buna inseamna puncte castigate pentru invingatoarea de la Wimbledon.