Campioana la Cincinnati, Madison Keys sare de pe 18 pe 10 in TOPUL WTA! Cum arata clasamentul actualizat si pe cat se afla Simona Halep

Madison Keys a castigat titlul de la Cincinnati.

Autor: Marcu Czentye



Madison Keys a invins-o pe Svetlana Kuznetsova in finala turneului WTA de la Cincinnati, la capatul unui meci disputat, care a durat o ora si 45 de minute. Au fost doua seturi lungi, scor 7-5, 7-6(5) pentru Keys, care isi trece in palmares cel de-al cincilea turneu WTA al carierei si, totodata, primul de calibrul WTA Premier 5.

Keys a aratat o capacitate de revenire incredibila in aceasta finala, fiind condusa cu 3-5 in ambele seturi. De fiecare data, americanca s-a redresat si a incheiat setul cu victorie. Madison a reusit nu mai putin de 45 de lovituri direct castigatoare, in comparatie cu cele 15 ale Svetlanei.



Madison Keys, de pe locul 18 pana in top 10 WTA

"Multumesc echipei mele, dar daca imi spuneau acum o saptamana ca voi ajunge aici, le-as fi ras in fata. Multumesc ca ma sustineti neconditionat si sper ca ma voi intoarce aici curand", a declarat Madison Keys, vizibil emotionata la ceremonia de premiere de dupa finala.

"Evident, este cel mai important titlu al carierei de pana acum. Vreau sa spun ca am avut parte de un tablou foarte greu, inca de la inceput. Am jucat cu niste jucatoare foarte bune inca din primul tur si cred cu tarie ca saptamana aceasta am jucat constant cel mai bun tenis al meu", a adaugat noua campioana de la Cincinnati, Madison Keys.



Pentru a castiga turneul de la Cincinnati, Madison Keys le-a invins pe urmatoarele jucatoare: Garbine Muguruza, Daria Kasatkina, Simona Halep, Venus Williams, Sofia Kenin si Svetlana Kuznetsova.

Keys planuieste acum un traseu lung la US Open, competitie care va avea loc intre 26 august si 8 septembrie. In anul 2017, Madison a ajuns la New York pana in ultimul act, unde a pierdut in fata compatrioatei Sloane Stephens.

Palmaresul lui Madison Keys

Madison Keys izbuteste, asadar, sa intre in top 10 WTA la varsta de 24 de ani. Iata titlurile WTA castigate de Keys pana in acest moment al carierei:

Eastbourne 2014 (Premier): 6-3, 3-6, 7-5 vs. Angelique Kerber

Birmingham 2016 (Premier): 6-3, 6-4 vs. Barbora Strycova

Stanford 2017 (Premier): 7-6, 6-4 vs. Coco Vandeweghe

Charleston 2019 (Premier): 7-6, 6-3 vs. Caroline Wozniacki

Cincinnati 2019 (Premier 5): 7-5, 7-6 vs. Svetlana Kuznetsova

Dupa meciul de la Cincinnati, Madison Keys s-ar putea duela din nou cu Simona Halep, la US Open. Tragerea la sorti din 24 august ne va spune in ce faza a competitiei s-ar putea intersecta cele doua sportive. Momentan, Halep o conduce pe Keys cu 5-2 la scorul intalnirilor directe.

TOP 10 WTA actualizat

1. Naomi Osaka - 6.606

2. Ashleigh Barty - 6.501

3. Karolina Pliskova - 6.315

4. Simona Halep - 4.743

5. Elina Svitolina - 4.492

6. Petra Kvitova - 4.485

7. Kiki Bertens - 4.400

8. Serena Williams - 3.935

9. Aryna Sabalenka - 3.320

10. Madison Keys - 3.267