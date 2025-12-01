GALERIE FOTO De Ziua Națională, România primește un cadou din partea circuitului WTA

De Ziua Națională, Rom&acirc;nia primește un cadou din partea circuitului WTA Tenis
Marcu Czentye
Mutare importantă înregistrată de România în tenisul feminin, de 1 decembrie.

Gabriela Ruseclasament WTAJaqueline CristianTOP 100 WTASorana Cirstea
De Ziua Națională, România și-a mărit de la doi la trei numărul jucătoarelor clasate în top 100 WTA. Actualizarea săptămânală a ierarhiei mondiale în tenisul feminin a surprins progresul de optsprezece poziții, înregistrat de Gabriela Ruse în urma trofeului câștigat în turneul ITF W75 de la Trnava, Slovacia.

Cinci partide a câștigat sportiva din București pentru a-și apropia cele 75 de puncte WTA care au transformat-o, din număr 101 WTA, în ocupantă a locului 83.

România are, din nou, trei jucătoare în top 100 WTA

Jaqueline Cristian a rămas număr 39 mondial, în timp ce Sorana Cîrstea - fără să joace - a urcat o poziție, până pe a 43-a, în clasamentul WTA.

Un salt de 15 locuri a reușit și Miriam Bulgaru, prin cele două succese obținute în turneul Challenger de la Buenos Aires, de săptămâna trecută. Jucătoarea din Alba Iulia s-a apropiat acum la doar patru poziții de revenirea în top 200 mondial.

Gabriela Ruse

  • Gabriela ruse racheta hamburg
România are cinci jucătoare în top 200 WTA

După Jaqueline Cristian, Sorana Cîrstea și Gabriela Ruse, țara noastră mai dispune de alte două sportive în top 200 mondial.

Retrasă temporar din tenis, Irina Begu ocupă locul 147, în timp ce Anca Todoni se clasează cu două poziții mai jos.

Sorana Cîrstea

  • Sorana cirstea hong kong 2025 retur
