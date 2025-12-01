De Ziua Națională, România și-a mărit de la doi la trei numărul jucătoarelor clasate în top 100 WTA. Actualizarea săptămânală a ierarhiei mondiale în tenisul feminin a surprins progresul de optsprezece poziții, înregistrat de Gabriela Ruse în urma trofeului câștigat în turneul ITF W75 de la Trnava, Slovacia.

Cinci partide a câștigat sportiva din București pentru a-și apropia cele 75 de puncte WTA care au transformat-o, din număr 101 WTA, în ocupantă a locului 83.

România are, din nou, trei jucătoare în top 100 WTA

Jaqueline Cristian a rămas număr 39 mondial, în timp ce Sorana Cîrstea - fără să joace - a urcat o poziție, până pe a 43-a, în clasamentul WTA.

Un salt de 15 locuri a reușit și Miriam Bulgaru, prin cele două succese obținute în turneul Challenger de la Buenos Aires, de săptămâna trecută. Jucătoarea din Alba Iulia s-a apropiat acum la doar patru poziții de revenirea în top 200 mondial.

