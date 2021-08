Nimeni nu face asta în afară de Monfils! Show marca Gael Monfils la Toronto: francezul l-a ridiculizat pe John Isner 

Aventura lui Gael Monfils la Toronto s-a oprit în sferturile de finală ale competiției ATP Masters 1000, dar rezultatul nefavorabil nu l-a oprit pe tenisimenul francez din a fi jucătorul care a strălucit mai mult în timpul partidei.

Învins cu 7-6, 6-4 de americanul John Isner, reputat pentru serviciul său monstruos de eficient, Gael Monfils a început să facă haz de necaz și a început să facă la retur mișcări asemănătoare cu cele făcute de portari înainte de executarea penalty-urilor în fotbal.



Mo Lahyani did not like it when Monfils started doing this while returning. #nbo21 pic.twitter.com/juiWWcR1r7